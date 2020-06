Eric Bischoff: "MJF es mejor rudo que Triple H en su día"

All Elite Wrestling basó su fulgurante éxito en su condición de "resistencia" contra WWE y en caras ya conocidas como Chris Jericho. Pero si de verdad pretende ser un proyecto a largo plazo, los jóvenes talentos supondrán la viga maestra del proyecto de Tony Khan. Y de los existentes, junto a "Hangman" Page desde el bando técnico, desde el lado opuesto tenemos a MJF. Un rudo como los que ya no quedan, capaz de jugar con un contagio por coronavirus para hacerse odiar aún más por los seguidores.

Las comparativas con históricos villanos del pasado de la industria lucen recurrentes cada vez que veteranos valoran el trabajo de Friedman, y ahora merece destacarse la hecha por Eric Bischoff en su podcast '83 Weeks', pues este confronta de nuevo a AEW con WWE.

«Hoy día, realmente no tenemos verdaderos rudos en la lucha libre. Hay gente que hace el papel de rudo, gente que hace el papel de técnico, pero no hay nadie ahí al que la gente odie legítimamente y quiera ver cómo apalizan. Si no tienes un verdadero rudo entonces nunca tendrás un verdadero y significativo técnico. Vas a tener un efecto neutral.

«Una de las razones es que creo que la gente no quiere ser odiada. Va en contra de cualquier instinto humano desde el minuto uno. Y en WWE es todavía peor. Su modelo de beneficios por mercancía está basado en los técnicos, y como rudo no vendes mucho. Nadie compra al 100% ser rudo.

«Echa la vista atrás y ve los combates de Triple H cuando era técnico, compáralos a los que tuvo cuando era rudo. No hay apenas diferencias. Era el mismo personaje como rudo que como técnico. Si vas a ser rudo, se un jodi** rudo de verdad. Apuesta por ello, vívelo. Saborea toda la energía del momento, y así el técnico con el que compartes ring puede beneficiarse de ello.

«Por eso pongo a MJF por encima, porque interioriza su personaje. Sólo hay un tipo al que podría considerar el próximo gran rudo legítimo, y ese es MJF».