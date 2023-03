AEW, la empresa de los conocedores

Lo que no pudo darse en Triplemanía Regia II hace 15 meses, se dará dentro de tres días en televisión nacional estadounidense. Anunciado, y con previa incluida, por Tony Khan, Kenny Omega tendrá mano a mano contra Hijo del Vikingo como plato fuerte del próximo AEW Dynamite.

Omega perdió recientemente el Campeonato Mundial de Tríos AEW, y se diría que vuelve a tomar camino individual, comenzando por este combate que nos ocupa. Mientras, Hijo del Vikingo hará su debut más notorio desde que cuenta con vía libre para luchar fuera de México.

► El WWE-centrismo ataca de nuevo

Pero lo que luce como algo inequívocamente positivo para cualquier aficionado y analista; disfrutar de dos de los mejores luchadores del mundo sobre un ring, también tiene su contrapunto. No bajo forma de crítica hacia ese calificativo de “dream match” expuesto por AEW (que se presta a discusiones), sino por el emparejamiento en sí.

Carecemos de un único detonante como fuente, pero tomaré este tuit de Raj Giri, fundador de Wrestling Inc, ya borrado.

«Esta es simplemente mi opinión sobre alguien que no tiene conocimiento de los entresijos de una promotora de lucha libre. «AEW es la segunda promotora más grande del mundo. Creo que tienen que dejar de actuar como si sus fans siguieran toda la lucha libre que hay ahí fuera. «Si quieres programar Kenny Omega vs. Hijo del Vikingo, genial. Pero presenta a Vikingo a tu audiencia. Dale una construcción durante unas semanas (en Dynamite) con vídeos y deja que tu audiencia conozca por qué es tan importante. Como dije, esta es sólo mi opinión. Si no estás de acuerdo, ‘cool’, y te responderé si difieres con respeto».

Tuit que canaliza la opinión de bastantes miembros de la comunidad luchística de internet. Entre ellos, un contrastado odiador de la casa Élite, @WWEGareth.

«Si eres promotor de lucha libre y esperas que tu audiencia use Google para saber quién es un luchador, simplemente estás haciendo un mal trabajo. «Y si eres fan de lucha libre e intentas decir que depende del espectador hacer su investigación, eres un idiota. «Sentido común».

Señalo esa condición de @WWEGareth porque podría pensarse que las únicas respuestas negativas provienen de detractores de AEW. No es el caso. Dave Meltzer, en la entrega de hoy de la Wrestling Observer Radio, ha considerado que Hijo del Vikingo no hará aumentar la audiencia de Dynamite.

«Es un nombre para los fans más acérrimos que siguen lucha libre, y estos no son suficientes para mover ratings. En cuanto a ser un gran combate en televisión en una noche de miércoles y que contribuya a hacer un gran show, probablemente lo sea.

Meltzer, a continuación, ha recordado el reciente debut de Komander en AEW, comparándolo con el inminente de Hijo del Vikingo.

«Estos tipos se ganan al público cuando vienen y hacen sus cosas, pero como todo, lleva su tiempo construir a un luchador y que luzca como importante a ojos de personas que son espectadores casuales».

Ahora recojo una opinión del otro espectro, vía luchablog, con curiosa respuesta ofrecida por Tony Khan.

«uno no espera saber quién es todo el mundo, conozco a mucha gente y sigue habiendo otros que descubro casi cada día pero también si tienes tiempo para escribir ‘¿quién?’, y darle a publicar también tienes tiempo para ir a google. publicar ‘quién?’ es simplemente ondear una bandera de ‘soy un idiota, ignórame’»

«No lo hacen para ser auténticos. Un gran tanto por ciento de esas respuestas no son de personas reales, muchas de ellas son cuentas que si las sigues parecen existir únicamente para cuestionar y hablar mal de AEW y la mayoría de su contenido parece ser una tapadera para justificar la existencia de esas cuentas. «Una de mis cosas favoritas que hacen es cuando dicen que solían amar AEW tiempo atrás, pero ya no, aunque al mirar sus antiguas publicaciones no haya nada positivo sobre AEW. Sí, seguro que solíais ser grandes aficionados, pese a no haber evidencia alguna».

Partamos de inicio con la aclaración de que AEW sí ha elaborado un vídeo a modo de previa, donde se comenta el frustrado combate que Omega e Hijo del Vikingo iban a protagonizar en Triplemanía Regia II. Eso sí, de apenas medio minuto y durante Rampage, detalles igualmente muy criticados.

Desde la perspectiva analítica de Meltzer, se entiende que el periodista, simpatizante de la casa Élite, ponga en solfa el importante “contra” de programar un Omega-Vikingo sin apenas construcción en tus pantallas. Desde la perspectiva del aficionado, cabe preguntarse por qué tanto revuelo.

Evitaré caer en el falsario argumento de que AEW desdeña competir con WWE, pues el propio Khan vende que ambas empresas mantienen una guerra. Pero nadie ha dicho que AEW deba utilizar el mismo modus operandi que WWE. Apelar a otra clase de fans, los más conocedores, también supone una estrategia válida, y casa con la “línea editorial” de la casa Élite de no insultar la inteligencia de sus consumidores.

Ese denominado “fanservice” constituye un métido de conservación y al mismo tiempo potencial expansión. Cuanto más contentos estén tus fieles, mayor potencialidad de estos para transmitir el mensaje. Véase, el viejo marketing boca a boca en la era de las redes sociales.

Tal vez Hijo del Vikingo sea relativamente poco conocido en EE.UU., pero en México es una de sus mayores estrellas, y su combate seguro atraerá miradas hacia Dynamite. Nada casual que apenas tres semanas después de Komander, Vikingo pise por primera vez la zona Élite. Tony Khan sabe que la popularidad de WWE entre el público latino pasa por horas bajas y aquí AEW podría encontrar nicho. Por otra parte, Khan, mediante tal exposición, lanza un sugerente anzuelo a Vikingo, aunque este tenga contrato con AAA.

Muchos consideran ya a la novel compañía el gran escaparate yanqui para la lucha mexicana, y casualidad o no, todas las promotoras independientes que más han crecido durante el último lustro son las que más programan en sus carteles a talentos aztecas (GCW cuenta incluso con evento temático propio, Gringo Loco’s Wrld On Lucha). Evidencia del repunte de popularidad que experimenta el pancracio “made in Mexico” sobre el país de las barras y estrellas.

AEW siempre ha optado, en pos de crecer, por una diferenciación de producto hasta sus últimas consecuencias. Para bien o para mal, con sus “pros” y sus “contras”, AEW es producto para conocedores.