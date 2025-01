AEW, entre los deportes en vivo más vistos en Max

En recientes declaraciones, aún habiendo pasado poco tiempo, Tony Khan se mostraba contento por los resultados de AEW en Max:

«Ha sido increíble, ha sido fantástico. Ha sido un logro técnico, y la calidad ha sido realmente espectacular. El programa se ve increíble en Max, y los resultados han sido fantásticos. A los fanáticos les encanta. Seguimos teniendo una gran audiencia en TBS cada semana. Puedes ver el programa de ambas maneras: estamos en vivo en TBS todos los miércoles por la noche y en streaming en Max. Luego, los sábados seguimos en TNT en horario estelar, y también tenemos la opción de streaming en Max. Los programas lucen increíbles. Ha sido un gran esfuerzo técnico, pero definitivamente ha valido la pena».

Y efectivamente a la compañía de lucha libre profesional le está yendo de maravilla en la plataforma de streaming, según nos informan nuestros compañeros después de haber hablado con Warner Bros. Discovery, la propietaria de la antes llamada HBO:

«Fightful Select habló con fuentes dentro de WBD y confirmó que las cifras oficiales se mantienen muy restringidas, incluso dentro de la compañía. Sin embargo, también confirmaron que desde su debut, AEW se ha clasificado entre los principales eventos deportivos en vivo en Max.»

Entre otros, eventos o partidos de MLB, NHL, NBA, March Madness masculino de la NCAA y el fútbol (soccer) estadounidense también se transmiten en Max. Esto claro dependiendo de cada país, como sucede, salvando las distancias, con WWE y Netflix. Por cierto, Saturday Night’s Main Event XXXVIIIpodrá verse también por el canal oficial de YouTube.

