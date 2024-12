Después del memorable primer episodio de AEW Dynamite, un lustro atrás, el capítulo del próximo 1 de enero, bajo el título de Fight For The Fallen, será el acontecimiento televisivo más importante en la historia de la promotora. Podría decirse incluso que el show en general de mayor relevancia para AEW. Porque por primera vez, Max emitirá en directo un episodio de Dynamite.

Por el momento, la casa Élite no ha anunciado ningún combate para esta cita. Hay a la vista, únicamente, una implicación de FTR, quienes parece irán contra los Death Riders acompañados de socios sin revelar, y un reto de Jamie Hayter a Julia Hart sobre la mesa; ambos puntos detonados durante el Dynamite de esta semana.

► Un autosabotaje televisivo

Se entiende que AEW no quiera pisar el acelerador a la hora de construir la llamada «Mother of All Simulcasts». Antes del 1 de enero, el próximo 28 de diciembre, tiene en agenda Worlds End, su última gran parada del 2024, y todo el aparataje promocional va dirigido hacia esta cita de pago por visión, amén de concluir a tiempo el Continental Classic, cuya final tendrá lugar allí.

Pero AEW debería, cuanto menos, haber anunciado ya algún combate, y de peso, para el estreno de Dynamite en Max, dada su importancia. Y no lo digo sólo yo. Recuerdo las siguientes palabras pronunciadas por Jon Moxley poco antes de Full Gear 2024.

«Es genial, pero no es tiempo de celebrar. No ganasteis la Super Bowl. No es hora de ir al puñetero Disney World, ¿sabes? A ver, esto es una oportunidad, ¿vale? […] Al firmar ese contrato [con Warner Bros. Discovery], nos comprometimos a hacer algo y a intentar algo, a crear algo, a tener éxito. Tú sabes, no es hora de celebrar. No hay tiempo para hacer eso. Es hora de ponerse a trabajar. «¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad? Es lo que me preocupa. En el pasado, tú sabes, en AEW ha habido muchas celebraciones, tomándose esto como si pasara porque sí. En plan, ‘Oh, tenemos éxito, y tú sabes, el éxito llega, y es como debe ser y no se irá’. Y yo digo que puede desaparecer».

Como venimos comentando, la historia de los Death Riders se adscribe al «kayfabe», pero el trasfondo que expone aquí Moxley resulta completamente apegado a la realidad de AEW. Esta compañía no puede permitirse el lujo de que el rendimiento semanal de sus shows en los próximos dos años sea similar al de los dos últimos, con una caída dramática de la audiencia.

Y con todo, la promoción para ese primer «AEW Dynamite on Max» ya se ve autosaboteada. Un problema analizado aquí meses atrás, consecuencia de la propia ambición de la compañía a la hora de ampliar su calendario de eventos de pago por visión. En 2025, serán 10 a lo largo de 12 meses.

Imaginen que AEW hubiera mantenido su calendario de cinco PPV por temporada, como ocurrió en 2022 (no creo sea casual, su pico de popularidad). Desde Full Gear, Tony Khan y Cía habrían tenido el 100% del tiempo televisivo para construir el estreno de Dynamite en Max; sin olvidar que el sábado 4 de enero, Collision debutará sobre la plataforma de «streaming».

La realidad es otra. AEW sólo contará con apenas cuatro días de promoción completa encaminada hacia la importante première, una vez pase Worlds End 2024. Veremos cómo afecta esto al inicio de su era «postelevisiva».