Hulk Hogan no estará mañana en el evento WWE SNME

Días atrás, Dave Meltzer adelantaba que WWE llevaría a Hulk Hogan a las siguientes ediciones de Saturday Night’s Main Event:

«Hulk Hogan va a estar en los próximos Saturday Night Main Event, creo. En SmackDown hicieron los comerciales para los próximos SNME y era todo Hulk Hogan. Y en ese primer show brilló por su ausencia. No es que no apareció, ni siquiera pasaron clips suyos. Es muy loco porque intentaron borrarlo a él y a Vince McMahon de la historia. Hay una razón por la que no lo quisieron. Obviamente cambiaron de opinión y es evidente que cambiaron de opinión porque el primer SNME no hizo ni por asomo los números que esperaban tener, y además es Hulk Hogan, lo más fácil es ponerlo en Netflix para que promocione el próximo SNME».

► Otra vez será

No obstante, parece ser que finalmente no va a ser así. Primero, informaba de ello el Dr. Chris Featherstone de Sportskeeda:

«Me han informado que Hulk Hogan no aparecerá en #SNME debido a compromisos familiares«.

Y posteriormente también el Wrestling Observer:

«Fuentes dentro de WWE han confirmado que Hulk Hogan no aparecerá como estaba programado para el Saturday Night’s Main Event mañana por la noche en San Antonio.

Esta información fue reportada inicialmente por Chris Featherstone, quien también señaló que la ausencia de Hogan se debe a un motivo relacionado con su familia. Según el informe, esto no tiene relación alguna con los abucheos que recibió en Los Ángeles o en otras arenas donde se transmitió el comercial del Saturday Night’s Main Event, ni con Jesse Ventura u otros factores similares.

Hogan había sido la figura principal en todos los anuncios promocionales del evento».