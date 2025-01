Ronda de noticias de AEW: «No era el plan para Hurt Syndicate»

Repasamos una serie de noticias de las últimas horas relacionadas con All Elite Wrestling después de haber leído una aclaración de Tom Pestock (Baron Corbin) acerca de sus palabras sobre Rey Fénix, confirmado que Samoa Joe lanzó una camiseta «The Final Boss» (apodo de The Rock) o conocido cómo vivió Shelton Benjamin junto a Vince McMahon sentir que no había nada más para él en WWE.

– Una idea reciente

The Hurt Syndicate ganaron el título de equipos durante el episodio de Dynamite de esta semana de manos de Private Party.

La prontitud de la coronación de unos Bobby Lashley y Shelton Benjamin que acaban de dejar WWE puede hacer a algunos pensar que ese era el plan desde el comienzo, como TNA hacía antaño. No obstante, nuestro compañero Sean Ross Sapp informa en Fightful que sus fuentes afirmaron que la decisión no formaba parte de las ideas originales que tenían para ellos sino que es algo que se decidió recientemente.

Como detalle curioso, ambos luchadores nunca habían sido campeones juntos.

– Quiere más

Deonna Purrazzo solo ha tenido de momento un combate en 2025. Fue derrotada por Toni Storm en Collision el 4 de enero. Terminó el 2024 siguiendo su alianza con Taya Valkyrie, luchando en CMLL, en Boca Raton Championship Wrestling y perdiendo con Anna Jay en Full Gear.

La misma fuente señala antes indica que «The Virtuosa» ha sido muy expresiva con quienes toman las decisiones en la casa Élite acerca de que quiere ser más utilizada en la programación.

Además, Purrazzo ha expresado su deseo de participar en Full Gear 2025 debido a que el evento de pago por visión se realizará en su ciudad natal.

– ¿Qué pasa con ella?

La luchadora Kamille está ausente de los shows de AEW desde que Mercedes Moné la atacara tras romperse su relación en noviembre de 2024.

Sean Ross Sapp nos informa de que la ex NWA está saludable pero también que se desconoce por qué no la están utilizando ni han dado continuación a su historia con «The CEO».

Especulando, podemos imaginar que esto último quizá se deba a lo ocupada que ha estado Moné, por ejemplo, con NJPW o RevPro.

– Nuevas marcas

Tanto Anthony Bowens como Prince Nana han presentado solicitudes para registrar marcas en la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

El ex mejor amigo de Max Caster quiere registrar “The Pride of Pro Wrestling” para fines relacionados con la lucha libre y mercancías.

El manager de Swerve Strickland quiere registrar su propio nombre, «Prince Nana«.

– Había más por contar

Volviendo a la información que nos aporta Fightful, tenemos novedades acerca de la ausencia de Ruby Soho y Angelo Parker debido a que han sido padres.

Al parecer, AEW originalmente tenían planes creativos más expansivos para ambos antes de que el embarazo en la vida real fuera una prioridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ruby Soho (@realrubysoho)

– ¿Un sueño incumplido?

Jeff Jarrett está en la recta final de su carrera como luchador y ha expresado su deseo de ganar el Campeonato Mundial de AEW.

Lamentablemente para «The Last Outlaw», Sapp nos señala que, según sus fuentes, la casa Élite no tiene planes en este momento para que lo consiga.

También apunta que, debido a los problemas con los vuelos relativos al último Dynamite, hubo que hacer cambios en el programa que afectaron a Jarrett y MJF.

– Orgullosa y desafiada

Para terminar, nos hacemos eco de las recientes declaraciones de la luchadora Rachael Ellering acerca de trabajar en ROH y filmar los shows después de AEW Collision en Captain’s Corner:

«Me encantaría hablar de mi tiempo con Ring of Honor. He estado haciendo cosas en ROH por más de un año y medio, y realmente me encanta. Es una marca que siempre he apreciado. Sabes, el ROH original era muy técnico, centrado en la lucha pura, ¿verdad? Y realmente, realmente me encantaba eso. De allí han salido tantos grandes luchadores. No sé, me encanta la idea de ser parte de la creación de un nuevo Ring of Honor.

Obviamente, Athena ha tenido el Campeonato Femenino por muchísimo tiempo, y ha sido muy divertido ser parte de la división en esta nueva era. Espero poder construirla y convertirla en algo extremadamente especial. Me encanta trabajar con muchas de las chicas con las que estoy cada semana. Son luchadoras que no reciben suficiente reconocimiento, como Red Velvet, Abadon, Diamante. Leyla [Hirsch] y yo tuvimos una historia juntas el año pasado. Ahora Harley [Cameron] y yo tenemos algo, y creo que ponemos mucho pensamiento, cuidado y esfuerzo en ROH.

Mucha gente tal vez no se da cuenta de que nuestras luchas usualmente ocurren después de Collision la mayoría de las semanas, y sabes, es un desafío adicional lograr que el público se interese y sacar el máximo provecho de tus minutos cuando sales al ring a las 11:30 PM. Pero tenemos mucho orgullo en eso, y creo que eso realmente se refleja en el producto. Muchas mujeres en ROH están dando lo mejor de sí cada semana, y estoy realmente orgullosa de ser parte de esa marca.

Espero seguir construyéndola de cualquier manera, por pequeña que sea. En cuanto a Harley y yo, cuando dicen ‘los opuestos se atraen,’ es literalmente nuestro caso. Somos completamente opuestas. Pero es una persona maravillosa, y he disfrutado mucho desarrollar una pequeña amistad con ella en los últimos meses. Espero que eso siga creciendo.»