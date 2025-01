Cartel actualizado del próximo Saturday Night’s Main Event

«Casualmente», WWE decidió recuperar el espacio televisivo de los sábados tras el movimiento hecho por AEW con Collision. Este programa tenía ya que afrontar la competencia periódica de los eventos premium del gigante estadounidense bajo la misma franja horaria, pero ahora, se ve aún más asediado por la contraprogramación, a través de Saturday Night’s Main Event.

El pasado 14 de diciembre, WWE presentó nueva edición del especial televisivo por primera vez en 16 años, marcando el inicio de una revivida alianza con la cadena NBC, y en dos días presentará la siguiente. Nada casual parece tampoco que de cara al verano, WWE y NBC escogieran el sábado 12 de julio, fecha de celebración de All In: Texas.

A continuación el cartel provisional de Saturday Night’s Main Event XXXVIII, que tendrá lugar este sábado 25 de enero desde el Frost Bank Center de San Antonio (Texas, EEUU). SUPERLUCHAS, como de costumbre, dará debida cuenta en vivo de sus resultados.

Now you’re playing with power, @CodyRhodes! Saturday Night’s Main Event returns Saturday 8 ET on @NBC and @Peacock! #SNME pic.twitter.com/qSItkUFdIk