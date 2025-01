Matt Hardy critica a AEW: «Es realmente lamentable»

Durante el episodio de AEW Dynamite del 22 de enero, The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vencieron a Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales en Parejas.

► Private Party no va más

Una coronación que no gustó demasiado a Matt Hardy, quien ostenta con Jeff Hardy el Campeonato Mundial en Parejas de TNA, según el ex All Elite explica en The Extreme Life of Matt Hardy recordando sus tiempos en la empresa:

«Me siento mal por Private Party. Siento que esto pudo haber sido mucho más. Me habría gustado ver que su reinado como campeones fuera optimizado, que se utilizara de mejor manera. Me habría gustado verlos convertirse realmente en pilares legítimos de la división de parejas.

Después del combate que tuvieron con los Young Bucks, donde recibieron una gran reacción, fue muy orgánico cuando el público reaccionó, y estaban tan felices, como diciendo: ‘¡Sí! ¡Nuestros chicos ganaron! No pensábamos que ganarían, ¡pero ganaron!’. Realmente creo que había algo ahí. Es realmente lamentable que, una vez que ganaron los títulos y obtuvieron esa fantástica y orgánica reacción—y los Bucks se esforzaron muchísimo para que se lucieran en ese combate, haciéndolos resistir movimientos importantes y haciéndolos ver como un millón de dólares—no se les diera continuidad.

Tenías la oportunidad de consolidarlos, pero necesitabas un plan. Necesitabas diseñar un esquema de qué ibas a hacer para llevarlos a ese punto. Necesitabas alguna historia para que la gente se interesara en ellos. Pero simplemente… no tenían nada de eso. Eran combates al azar, y los combates no significan nada si no hay un contexto mayor o una historia detrás. Ni siquiera tuvieron muchos combates.

Lo poco que tuvieron fue muy aleatorio. Esto con el Hurt Syndicate pasó rápido, y entiendo que quisieras que ganaran o lo que sea, pero siento que podrías haber logrado mucho más con Private Party. Podrías haberlos construido mucho más y haberlos convertido en piezas clave de la división de parejas. Podrías haberlos solidificado como un equipo de primer nivel, pero eso no ocurrió.

Podrías haber desarrollado eso y convertirlos en estrellas legítimas. Son parte del día uno de AEW, y odio que realmente no hayamos trabajado duro para legitimarlos como equipo de parejas. Hubo una oportunidad y se dejó caer la pelota.»

► Bobby Lashley vs. Swerve Strickland

Fuera de las palabras del veterano, continuamos con «The All Mighty», pero no en relación a su reinado como equipo sino con su camino individual en AEW.

En el boletín de esta semana del Wrestling Observer, nuestro compañero Dave Meltzer informa de que existe un plan para reanudar su rivalidad con el ex campeón mundial Swerve Strickland en unos meses.

En el evento de pago por visión Full Gear 2024, Lashley venció a Strickland.