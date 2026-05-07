AEW Collision: Rush aplastó a Manny Lo y volvió a lanzar una advertencia en AEW

Rush continúa dejando huella en AEW gracias a su agresividad dentro del ring. El mexicano ha mostrado en semanas recientes que quiere ir tras un campeonato y nuevamente envió un mensaje contundente tras destruir rápidamente a Manny Lo.

El combate prácticamente no tuvo historia. Manny Lo apenas logró intentar algo de ofensiva antes de que el Toro Blanco lo llevara violentamente contra la esquina para tomar el control absoluto.

Momentos claves

El mexicano castigó sin piedad a su rival y rápidamente conectó The Horns para terminar la lucha en cuestión de segundos y quedarse con la victoria por cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Rush tomó el micrófono para lanzar una nueva advertencia, recordando su ya conocida frase: “cuando te metes con el toro, recibes los cuernos”.