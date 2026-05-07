AEW Collision: The Young Bucks y Bang Bang Gang derrotaron a The Dogs y Death Riders

Matt Jackson, Nick Jackson, Ace Austin, Austin Gunn y Colten Gunn unieron fuerzas para enfrentar a Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel García, David Finlay y Clark Connors en un combate de relevos australianos de 10 hombres que rápidamente se convirtió en un completo desorden.

La lucha comenzó con intercambios rápidos y ataques rápidos hasta que los Bucks lograron romper el ritmo del combate para tomar ventaja junto a Bang Bang Gang. Sin embargo, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta recuperaron el control con castigos constantes sobre Austin Gunn.

La pelea se trasladó constantemente a ringside con ataques entre todos los participantes. David Finlay y Clark Connors también tomaron protagonismo al combinarse con Death Riders para dominar durante varios minutos.

Los Bucks reaccionaron nuevamente con una lluvia de superkicks y un BTE Trigger sobre Finlay, aunque sus rivales evitaron la derrota inmediata en medio del caos que reinaba en el cuadrilátero.

► Momentos claves

En la recta final, todos los luchadores terminaron intercambiando ataques dentro y fuera del ring. Finalmente, Ace Austin logró neutralizar a Wheeler Yuta, mientras Matt Jackson y Nick Jackson mantenían oc upados al resto de sus rivales, permitiendo la cuenta de tres para su equipo.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria fortalece a The Young Bucks y Bang Bang Gang; dejando bastante dañado el ego de sus rivales.