AEW Collision: Jamie Hayter derrotó a Skye Blue

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Jamie Hayter volvió a demostrar su poderío dentro de AEW luego de superar a Skye Blue en una lucha donde ambas intercambiaron dominio constantemente.

La lucha comenzó con Hayter tomando la iniciativa, aunque Skye reaccionó rápidamente con ataques veloces y un toque de espaldas que estuvo cerca de sorprender a la británica. Blue logró sacar a su rival del ring y la castigó contra la barricada para mantener el control.

De regreso en el cuadrilátero, Hayter respondió con un poderoso lariat y posteriormente castigó a Skye en la esquina. Sin embargo, Blue volvió a reaccionar intercambiando golpes y buscando aplicar el Code Blue.

AEW Dynamite 6 de mayo 2026.
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Cuando parecía que Skye podía inclinar la balanza a su favor, Hayter frenó el ataque con un cabezazo y posteriormente llevó la acción hasta el esquinero para preparar el desenlace del combate.

Momentos claves

En la recta final, ambas luchadoras forcejearon en lo alto del esquinero hasta que Jamie Hayter sorprendió a Skye Blue con un avalanche Hayterade desde las alturas para conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria permite a Jamie Hayter se lleva una victoria importante; sin embargo, pese a la derrota, Skye Blue dejó claro que es una gran rival para cualquiera.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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