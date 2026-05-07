AEW Collision: Jamie Hayter derrotó a Skye Blue

Jamie Hayter volvió a demostrar su poderío dentro de AEW luego de superar a Skye Blue en una lucha donde ambas intercambiaron dominio constantemente.

La lucha comenzó con Hayter tomando la iniciativa, aunque Skye reaccionó rápidamente con ataques veloces y un toque de espaldas que estuvo cerca de sorprender a la británica. Blue logró sacar a su rival del ring y la castigó contra la barricada para mantener el control.

De regreso en el cuadrilátero, Hayter respondió con un poderoso lariat y posteriormente castigó a Skye en la esquina. Sin embargo, Blue volvió a reaccionar intercambiando golpes y buscando aplicar el Code Blue.

Cuando parecía que Skye podía inclinar la balanza a su favor, Hayter frenó el ataque con un cabezazo y posteriormente llevó la acción hasta el esquinero para preparar el desenlace del combate.

► Momentos claves

En la recta final, ambas luchadoras forcejearon en lo alto del esquinero hasta que Jamie Hayter sorprendió a Skye Blue con un avalanche Hayterade desde las alturas para conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria permite a Jamie Hayter se lleva una victoria importante; sin embargo, pese a la derrota, Skye Blue dejó claro que es una gran rival para cualquiera.