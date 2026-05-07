Mike Bailey derrotó a AR Fox en Collision

“Speedball” Mike Bailey y AR Fox ofrecieron un combate muy dinámico, con un duelo donde la rapidez, las patadas y los vuelos fueron protagonistas desde los primeros segundos.

Ambos gladiadores dejaron claro que no iban a guardarse nada. Bailey buscaba mantener su buen momento dentro de la empresa, mientras Fox intentaba frenar el impulso de “Speedball” con su estilo impredecible y ofensiva aérea.

Las acciones comenzaron con ambos intercambiando ataques y bloqueos. Bailey mantuvo el dominio gracias a un missile dropkick que volvió a derribar a su rival. La intensidad del combate continuó aumentando mientras ambos buscaban el error del contrario.

Tras la pausa comercial, los dos luchadores intercambiaron ataques sin que ninguno pudiera tomar el control absoluto. Bailey subió al esquinero buscando altura, pero Fox lo frenó con un DDT que estuvo cerca de darle la victoria.

Fox intentó mantener el dominio, pero “Speedball” volvió a responder con velocidad. Bailey esquivó un ataque en la esquina y preparó el cierre definitivo.

► Momento clave

En los momentos finales, Bailey conectó una poderosa combinación ofensiva que dejó vulnerable a AR Fox. Finalmente, “Speedball” ejecutó un shooting star knee drop para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Mike Bailey continúa sumando triunfos importantes dentro de AEW y reafirma que puede convertirse en un contendiente peligroso a algunos de los títulos..