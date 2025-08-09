AEW COLLISION 9 DE AGOSTO 2025 .— El Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se ha vuelto todo un líder para sus compañeros de vestidor, y una prueba de cómo su presencia logra inspirar se verá este sábado, cuando haga tercia con JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) para enfrentar La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y The Beast Mortos). Aunque los rudos mexicanos tienen las probabilidades en contra, seguramente Rush intentará abrirse paso hasta Hangman en busca de una futura oportunidad titular. La acción de AEW Collision se emite desde el Berglund Center en Roanoke, Virginia.

‘The Protostar’ Kyle Fletcher defenderá el Campeonato TNT en un duelo que seguramente será brutal, pues su rival es el veterano Tomohiro Ishii.

Además, Queen Aminata, Tay Melo y Willow Nightingale unirán fuerzas contra el equipo Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart).

AEW Collision 9 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro