AEW COLLISION 9 de agosto 2025 | Resultados en vivo | Hangman Page y JetSpeed vs. La Facción Ingobernable

por
Cobertura y resultados AEW Collision 9 de julio 2025 | Hangman Page y JetSpeed vs. La Facción Ingobernable

AEW COLLISION 9 DE AGOSTO 2025 .— El Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page se ha vuelto todo un líder para sus compañeros de vestidor, y una prueba de cómo su presencia logra inspirar se verá este sábado, cuando haga tercia con JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) para enfrentar La Facción Ingobernable (Rush, Dralístico y The Beast Mortos). Aunque los rudos mexicanos tienen las probabilidades en contra, seguramente Rush intentará abrirse paso hasta Hangman en busca de una futura oportunidad titular. La acción de AEW Collision se emite desde el Berglund Center en Roanoke, Virginia.

‘The Protostar’ Kyle Fletcher defenderá el Campeonato TNT en un duelo que seguramente será brutal, pues su rival es el veterano Tomohiro Ishii.

Además, Queen Aminata, Tay Melo y Willow Nightingale unirán fuerzas contra el equipo Triangle of Madness (Thekla, Skye Blue y Julia Hart).

AEW Collision 9 de agosto 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Cobertura y resultados AEW Collision 9 de julio 2025 | Hangman Page y JetSpeed vs. La Facción Ingobernable
AEW Collision 9 de julio 2025.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Redactor, editor, columnistas y realizador de coberturas, en distintas etapas, desde 2010 en SÚPER LUCHAS.

Archivo de artículos