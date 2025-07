AEW DYNAMITE 30 DE JULIO 2025 .— En una revancha inesperada, ‘Hangman’ Adam Page enfrentará a Jon Moxley poniendo en juego el Campeonato Mundial AEW, el cual ganó en All In: Texas, el pasado 12 de julio, tras derrotar precisamente a Moxley en un brutal Texas Death Match. El veterano rudo no quedó conforme con el resultado, pero tuvo que aceptar las condiciones de Hangman para poder obtener esta revancha, y la principal es que todo mundo tiene prohibido acercarse al ringside, así que los Death Riders no podrán intervenir tan fácilmente para favorecer a su líder. ¿Podrá salir airoso Hangman de su primera defensa? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Byline Bank Aragon Ballroom, en Chicago, Illinois.

En los cuartos del final del torneo para obtener contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, los Young Bucks enfrentarán a los Outrunners (Turbo Floyd y Truth Magnum).

Además, MJF estará presente.

AEW Dynamite 30 de julio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro