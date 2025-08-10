El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció por conteo fuera a Blake Monroe (**) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Hank y Tank retuvieron ante Chase U (**) Myles Borne venció a Lexis King (** 1/2) Nia Jax venció a Thea Hail (**) Stacks venció a Yoshiki Inamura (**) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Sol Ruca vs. Tatum Paxley (***)

► Este martes en WWE NXT

Nia Jax apareció en NXT la semana pasada, derrotando en mano a mano a Thea Hail. Después de esa lucha fue entrevistada en medio del ring, hasta donde llegó a encararla Lash Legend. La confrontación verbal pasó al plano físico, y no quedó de otra que programarlas en un choque directo, pues ambas tienen la clara intención de demostrar quién es la verdadera fuerza dominante en el elenco femenil de WWE.

El Campeón NXT, Oba Femi, se unirá al Campeón Mundial TNA, Trick Williams, a Je’Von Evans y a Moose para enfrentar en un duelo de cuatro contra cuatro a DarkState, Dion Lennox, Cutler James, Saquon Shugars y Osiris Griffin.

Fallon Henley y Jacy Jayne, integrantes de Fatal Influence, se medirán con Kelani Jordan y Lola Vice.

Además, Joe Hendry y Charlie Dempsey combatirán en mano a mano.