AEW COLLISION 26 DE JULIO 2025 .— Dustin Rhodes se convirtió en el Campeón TNT al ser el vencedor de la lucha de cuatro esquinas por el título vacante en ALL IN: Texas, superando a Sammy Guevara, Daniel García y Kyle Fletcher. Este sábado realizará su primera defensa, la cual será ante Lee Moriarty, actual Campeón de Lucha Pura ROH, quien no pondrá su título en juego. Ambas partes aportan credenciales: Moriarty llega con su reinado de más de 350 días como campeón y con un arsenal técnico perfeccionado, mientras que Rhodes, con más de 56 años y ya triple campeón en AEW y ROH, busca demostrar que aún domina el ring frente a la nueva generación. La acción de AEW Collision se emite desde el Byline Bank Aragon Ballroom, en Chicago, Illinois.

Por su parte, la Campeona ROH, Athena, defenderá su título ante Alex Windsor, quien apareció la semana pasada tras vencer a Taya Valkyrie y atacar a Athena, sumando tensión para esta revancha desde su encuentro en Global Wars Australia.

Continúa el torneo para definir a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, con FTR avanzando ya a semifinales.

AEW Collision 26 de julio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro