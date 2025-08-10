AEW Dynamite se presenta este miércoles en The Andrew J. Brady Music Center, en Cincinnati, Ohio, coliseo con capacidad para 4,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas en AEW Dynamite fueron:

Jon Moxley venció a Speedball Mike Bailey (** 1/2) LUCHA FATAL DE CUATRO ESQUINAS PARA DEFINIR A LA RETADORA AL CAMPEONATO FEMENIL TBS: Alex Windsor vencio a Skye Blue, Queen Aminata y Billie Starks (**) TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW; SEMIFINAL: Brody King y Bandido vencieron a Matt Jackson y Nick Jackson (*** 1/2) GRUDGE MATCH: MJF venció a Mark Briscoe (***)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Jon Moxley derrotó la semana pasada a ‘Speedball’ Mike Bailey, un triunfo que dejó a Moxley con rabia acumulada, pues hubo intervenciones de Darby Allin, quien lo retó a un mano a mano en Forbidden Door. Por lo pronto, Moxley ahora se medirá con Kevin Knight, quien llega con la motivación de defender el honor de JetSpeed y vengar a su compañero. Knight buscará imponer su velocidad frente al brutal estilo de Moxley, quien sin duda responderá de manera explosiva a cada maniobra espectacular del joven.

Adam Copeland también está programado para la velada: hará su aparición para enfrentarse a Stokely Hathaway, en un segmento que podría detonar confrontaciones mayores con FTR.

Además, se espera un cara a cara entre Hangman Page y MJF.