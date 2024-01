AEW COLLISION 6 de enero 2024 | Resultados en vivo | FTR vs. House of Black ►4- Griff Garrison vs. Adam Copeland

Adam Copeland apareció y dijo que no tiene miedo a tener que volver a lo último de la fila para poder volver a luchar por el Campeonato TNT ante Christian Cage, pues él siempre demostró que él era un trabajador más arduo que Cage y no tiene miedo de empezar de cero a ganarse esta oportunidad titular, por lo que lanzó un reto abierto a cualquier luchador. Griff Garrison apareció junto a María Kanellis, su mánager. Y con ellos, Cole Karter. Griff tomó el micrófono y se presentó, pues quería luchar ante un miembro del Salón de la Fama. Pero Garrison se enojó porque Copeland no lo miraba a los ojos y le dijo que le mostrara algo de respeto mirándolo. Copeland le respondió diciéndole que Garrison le agradaba, pero que estaba fuera de su nivel, fuera de su lugar. Garrison abofeteó a Copeland y le dijo que iba a tener que vencerlo. Justo allí, sonó al campana para oficializar el combate. Copeland pateó a Griff en la cara y lo atacó, llevándolo al esquinero a punta de codazos. Copeland luego atacó a Garrison con un lazo al cuello. María distrajo a Copeland, y Karter le hizo una zancadilla. Garrison tomó ventaja de esto y atacó poderosamente a Copeland. Más adelante, logró una cuenta en dos segundos, pero Copeland lo plantó de cara contra la lona. Luego, Copeland se subió a lo algo del esquinero, voló con una plancha al estilo Mil Máscaras y logró un toque de espaldas en dos segundos a su favor. Copeland buscó una spear, pero Garrison lo sorprendió primero de un puñetazo. Garrison intentó subir al esquinero a Copeland, pero este lo frenó en seco con un cabezazo y luego, le hizo un superpléx desde lo alto y lo remató con un DDT. Poco después llegó el final de la lucha, con Copeland haciendo rendir a Garrison.