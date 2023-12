AEW COLLISION 23 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Julia Hart y Skye Blue vs. Thunder Rosa y Abadon ►2- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Acclaimed (c) vs. Top Flight y Action Andretti

La semana pasada, The Acclaimed, como campeones defensores, aceptaron el reto de estos jóvenes talentos. La lucha empezó con Caster derribando a Darius Martin. Bowens tomó el relevo y le aplicó a su rival una desnucadora, pero la cuenta llegó solo a dos. Action tomó el relevo y castigó a Bowens con patadas voladoras, este, de nuevo, atacó con un neckbreaker y tras una superkick, consiguió un toque de espaldas en dos segundos. Estuvo cerca de ganar, pero Darius se metió a romper la cobertura. Datne luego entró volando con patadas voladoras sobre Caster. Billy Gunn tuvo que sacarlo del ring con golpes, y luego sí tomar el relevo para atacarlo con un slam contra la lona. Gunn intentó un splash para aplastar a Dante en el esquinero, pero este lo evitó. Caster tomó el relevo. Más adelante, llegó el final de la contienda, cuando Action Andretti conectó una plancha de 450 grados sobre Caster, pero falló un shooting star press. Caster lo sorprendió para ayudar a retener el título a The Acclaimed. Esta es la décima defensa de The Acclaimed desde que le quitaron el título a House of Black en agosto, en All In 2023, en Londres.