Como hicieron en ROH Final Battle 2023, Hijo del Vikingo y Black Taurus dieron un combate espectacular esta semana en AEW Rampage. Dave Meltzer todavía no ha determinado cuántas estrellas va a otorgar a la lucha pero Tony Schiavone sí, según comparte el entrevistador y anunciador en What Happened When.

Will this be enough for Vikingo to successfully defend his AAA Mega Championship against Black Taurus?

Watch #AEWRampage #HolidayBash on TNT!@Vikingo_AAA | @TaurusOriginal pic.twitter.com/EHE4XSfia6

— All Elite Wrestling (@AEW) December 23, 2023