Ric Flair avisa: «Cuando Charlotte vuelva a WWE…»

«Charlotte Flair sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior (ACL), un desgarro del menisco y un desgarro del ligamento colateral medial (MCL) cuando cayó desde la cuerda superior mientras luchaba contra Asuka. Se programará una cirugía tan pronto como sea posible. Aunque no está confirmado, se cree que también sufrió un esguince en el cuello durante la caída». Recientemente, conocíamos esta información sobre la reciente lesión de Charlotte Flair.

► El regreso de Charlotte Flair a WWE

La 14 veces campeona va a estar un tiempo fuera de acción pero Ric Flair cree que cuando vuelva a ser la mayor historia de todos los tiempos.

«Ella es la mejor luchadora en el negocio. Hombre o mujer. Puede hacer cosas que Rey Mysterio hace. Es la mejor luchadora en el negocio, ya sea hombre o mujer. Nunca se involucra en política. En este horrible mundo de la política en el negocio, ella no adula a nadie. Simplemente mejora cada día. Volverá de esta lesión, le está causando estrés porque no ha estado lesionada en mucho tiempo, pero está tan musculada. Superará la cirugía, le pondrán algunas células madre, regresará y será la mejor historia de todas. Ella y Bayley, en tu opinión, Asuka. Hay más personas con las que puede luchar. Tiene mucho en marcha. No estoy menospreciando a las demás chicas. Alguien tiene que ser la mejor, así es como son las cosas», dice el dos veces WWE Hall of Famer en Casual Conversations.

Antes de lesionarse, Charlotte Flair estaba rivalizando con Damage CTRL con Bianca Belair y Shotzi. No está claro si estas encontrarán una nueva aliada o la historia va a cambiar. Todo de camino a Royal Rumble 2024, Premium Live Event que seguramente Charlotte Flair tendrá que perderse. Habrá que ver si consigue llegar a WrestleMania 40.