Braun Strowman fue una de las pocas Superestrellas que en los últimos años llegó al elenco principal sin pasar por NXT, siendo parte de The Wyatt Family, y por tal motivo, siente que le debe mucho a Bray Wyatt. El monstruo entre hombres poco a poco se había ido consolidando en la compañía bajo el régimen de Vince McMahon, incluso llegando a lo más alto en el 2020 cuando consiguió el Campeonato Universal WWE. No obstante, un año después resultaría despedido debido a recortes presupuestarios, aunque Strowman no parece guardarle rencor a McMahon por lo sucedido.

► Vince McMahon creyó en Braun Strowman

Es posible que Vince McMahon ya no esté involucrado en la parte creativa de la WWE, pero su contribución ha dejado huella en muchas Superestrellas, incluyendo Braun Strowman, quien debutó en el elenco principal de WWE a pesar de ni siquiera haber tenido diez luchas a su haber.

Durante una entreista reciente en «The Ranveer Show», Strowman mencionó que no estaba seguro por qué apresuraron su debut en el elenco principal, aunque cree que su tamaño, empuje y falta de voluntad para darse por vencido fueron todos factores. Strowman recordó la primera conversación que tuvo con Vince McMahon y resaltó las similitudes que ambos tenían, llegando a creer que eso pudo haberlo ayudado al inicio de su carrera.

«Él me dijo: ‘Sé que no sabes mucho sobre lo que está pasando en este ring, pero vamos a aprender en el camino porque veo algo en ti'»

«Vince creció en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, su familia no tenía mucho, lo mismo ocurre con mi historia y creo que es algo que casi teníamos una especie de similitud, así que vio algo en mí y creyó en mí. Me llevó al fondo de la piscina, me dio una patada en el trasero y me dijo: ‘Hundirse o nadar’, y 10 años después sigo remando como un perro».

A pesar de haber sido despedido, Braun Strowman le guarda mucha gratitud a Vince McMahon y lo recuerda con afecto, e incluso lo ve como una figura paterna.