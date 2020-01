No existe ahora mismo un luchador en AEW que sea recibido mejor que Cody por la fanaticada. Cada vez que aparece en escena lo aclaman como a un héroe, como a un un ídolo. En cambio, el número uno de la empresa en este momento, desde que la misma dio inicio, es Chris Jericho. Él es quien sostiene el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW pero dicho estatus va más allá de eso. De hecho, el canadiense ha sido el único que no fue derrotado por NXT cuando la marca amarilla mejoró los ratings de Dynamite en la última batalla de los miércoles de 2019.

► Adam Cole supera a Chris Jericho

Sin embargo, puede que Jericho perdiera ante toda una marca pero sí lo ha hecho ante uno de sus luchadores. No hablamos de ratings ni audiencias, sino de quién ha sido el luchador del año para Pro Wrestling Illustrated: Adam Cole.

The @OfficialPWI Wrestler of the Year is indeed @AdamColePro, just as our unofficial Twitter poll predicted. @IAmJericho was the runner-up in the closest voting in a decade. The issue is available for digital download & print pre-order at https://t.co/ylNeV87zar pic.twitter.com/oVAcPOGNYO — PWI (@OfficialPWI) January 10, 2020

«El luchador del Año es Adam Cole, tal como predijo nuestra encuesta no oficial en Twitter. Chris Jericho fue el segundo en la encuesta más reñida de la última década».

Por no mucha diferencia, los fans eligieron al Campeón NXT en la encuesta mencionada.

Here are the top contenders for @OfficialPWI Wrestler of the Year (in no particular order). Your votes are in. The winner will be announced when the issue is released tomorrow. Your votes here won't count, but who should the winner be? — PWI (@OfficialPWI) January 8, 2020

«Estos son los contendientes al Luchador de Año de PWI (sin orden). El ganador será anunciado cuando la encuesta finalice mañana. Sus votos no contarán, pero, ¿quién debería ser el ganador?».

Ante esto, Jericho, que no quiere perder ni a las atrapadas, reaccionó así:

What?? What was the count? https://t.co/7gIiDmbGqs — Chris Jericho (@IAmJericho) January 10, 2020

«¿¿Qué?? ¿Cómo fue el conteo?«.

El canadiense podría haber hecho burla también de que el PWI no etiquetó correctamente a Cole en su publicación sino a un fan que utiliza el mismo nombre en la red social. Si pinchamos en @AdamCole vamos a una cuenta que no es la del luchador.

Por otro lado, él mismo se encargó de dar a conocer a sus seguidores su triunfo.

«El Luchador del Año de PWI«.

► Adam Cole vs Chris Jericho, ¿cómo fue su 2019?

Resumiendo lo ocurrido con ambos luchadores el año pasado, centrándonos en sus combates, aunque entendemos que las promos y segmentos también habrán contado, esto fue lo más destacado de Cole y Jericho en 2019:

Adam Cole

Tuvo el Combate de Año de NXT contra Johnny Gargano en NXT TakeOver: New York.

Venció a Gargano en NXT TakeOver: XXV para coronarse Campeón NXT en otro de los mejores combates del año.

En NXT TakeOver: Toronto 2019 puso fin a su historia con Gargano venciéndolo una vez más. (Rivalidad del Año en NXT).

Cole derrotó a Daniel Bryan en SmackDown para retener el Campeonato NXT.

Con The Undisputed Era venció a dos de las mejores duplas de la marca azul.

Perdió pero disputó un combate magnífico en NXT TakeOver: WarGames III.

Retuvo el Campeonato NXT derrotando a Pete Dunne en Survivor Series 2019.

En el último NXT de 2019 venció a Finn Bálor en una lucha por el título.

Hablando de los premios de final de año de NXT, consiguió además el de Luchador de Año y Competidor del Año.

Chris Jericho

Perdió en un gran combate ante Tetsuya Naito en Wrestle Kingdom 13.

Derrotó a Kenny Omega en AEW Double or Nothing.

Tuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en NJPW Dominion 6.9 ante Kazuchika Okada.

Se convirtió en el primer Campeón Mundial de Peso Completo AEW en All Out.

Fundó The Inner Circle, facción que sigue liderando.

Venció a Cody en Full Gear para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

Jericho derrotó a la leyenda Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom 14.

Y nos hemos saltado mucho con ambos. Pero, en resumen, ambos están entre lo mejor de lo mejor de la lucha libre mundial en 2019.