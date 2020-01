Queridos lectores de SÚPER LUCHAS, esto no es una nota de El Dizque. Sabemos que en la lucha libre existen personajes con interesantes historias, pero hay ocasiones en las que se cruza un límite.

Casi toda la carrera luchística de Robert Rudolph Remus ha sido basada en que era un tremendo Sargento del Ejército de los Estados Unidos. Debutó en 1973 y en el 76 debut´en la NWA como Bob Slaughter (Bob Matanza). En los 80’s llegó a la WWF y allí le dieron el nombre de Sgt Slaughter, o en español, Sargento Matanza y eso llamó la atención del público, aunque solo estuvo un año en la empresa.

Su éxito verdaderamente vino en su segundo regreso a la WWF en 1990, en donde Vince McMahon dijo que lo iba a convertir en militar rudo y simpatizante iraquí, siendo un enemigo de los Estados Unidos, así que fue odiado con todas las fuerzas de los fans.

Lo que hizo en la WWF en este momento no interesa, lo importante es que el hombre detrás del Sgt Slaughter estuvo diciendo durante todos estos años, incluso en entrevistas fuera de personaje, que antes de entrar a la lucha libre había sido un Marine de los Estados Unidos e incluso instructor de ejercicios. Hasta el día de hoy, todavía afirma haber sido un veterano de guerra.

Y decimos hasta el día de hoy, porque un fan en el foro premium del Wrestling Observer Newsletter ha publicado los resultados de una investigación realizada por él mismo. Allí descubrió que la persona detrás del Sgt Slaughter nunca, pero nunca, prestó servicio militar y mucho menos fue instructor. Eso ha enfurecido a los fans en redes sociales porque en USA son muy patriotas y respetan a los militares.

La investigación reveló que Slaughter nunca dio ningún detalle de la compañía en la que prestó servicio como marine estadounidense y por una muy buena razón. En marzo de 1985, los marines le escribieron una carta a Slaughter y le pidieron explícitamente que dejara de hacerse pasar por un Marine. El periódico Baltimore Sun registró este hecho en su edición del 24 de marzo de ese año, solo 7 días antes de la primera WrestleMania. Pero, claro, en ese entonces no había la cobertura y rapidez que nos brinda hoy el Internet.

This came up on the WON board, but I'll post here too. Sgt. Slaughter was never in the USMC. While its fine that he portrays a character that was a Marine, him doing non-kayfabe interviews claiming to serve 2 tours in Vietnam, that he was a drill instructor, etc. is not good. pic.twitter.com/2XLPE1YFvl

— SoCal UNCENSORED (@socaluncensored) January 9, 2020