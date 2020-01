WWE prepara el regreso de Alex Shelley: "Uno de los mejores"

El anuncio de los equipos participantes en la nueva edición del Dusty Rhodes Tag Team Classic sorprendió a todos cuando descubrimos que Alex Shelley formará parte del torneo uniendo fuerzas a KUSHIDA. Hemos visto a este luchador triunfando por todo lo alto en otras empresas como TNA, ROH, CMLL y NJPW, pero nunca en WWE. Una grata sorpresa que no está claro si lo conducirá a una nueva aventura luchística en el Imperio McMahon. Hasta ahora no han salido a la luz los detalles del acuerdo que ambas partes alcanzaron.

► WWE prepara el regreso de Alex Shelley

Para preparar su regreso, WWE.com ha lanzado un artículo en el que repasa brevemente la carrera de Shelley. En él afirman que «es uno de los luchadores más talentosos, con más técnica y más respetados de su generación, que combina los estilos estadounidense, británico y japonés en un arsenal de movimientos único».

También recuerdan que durante su carrera ha enfrentado a gladiadores que actualmente forman parte de la emrpesa como Daniel Bryan, AJ Styles, Seth Rollins, Samoa Joe, Cesaro, Roderick Strong, Kassius Ohno, Bobby Fish y Kyle O’Reilly o The Viking Raiders.

Y también que la alianza KUSHIDA-Alex Shelley no es nada nuevo para quienes siguen New Japan. No entran en detalles pero ambos trabajaron juntos durante cuatro años (de 2012 a 2016) en la compañía japonesa. Tenían un equipo llamado Time Splitters y fueron tres veces Campeones de Parejas de Peso Completo Junior IWGP. Además, ganaron el torneo Super Junior Tag 2012.

No trabajan juntos desde el evento ROH/NJPW Global Wars 2016, cuando cayeron derrotados ante el Bullet Club en un combate cuatro contra cuatro. Pero en realidad su equipo tocó a su fin el 7 de noviembre de 2015 en NJPW Power Struggle, cuando ganaron una lucha en la que unieron fuerzas con reDRagon (Bobby Fish y Kyle O’Reilly). Con ellos podrían reencontrarse en el torneo de NXT.

Esto es lo que se espera para las semifinales. Los ahora representantes de la Undisputed Era triunfaron en cuartos de final y ahora veremos si también lo hacen KUSHIDA y Shelley, para lo cual tendrán que vencer a los Grizzled Young Veterans.

Más allá de todas estas cuestiones, hablemos de por qué este será el regreso del ex miembro de los Motor City Machine Guns.

El 6 de junio de 2006, Alex Shelley tuvo su primer y hasta ahora único combate en WWE. Fue en un episodio de Sunday Night Heat, en el que se vio las caras con Simon Dean. A continuación podemos ver la lucha, aunque la calidad no es la mejor: