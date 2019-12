Hay alguien en AEW que aún no ha sido derrotado por NXT: Chris Jericho

Las críticas en ambas direcciones están a la orden del día en este absurdo clima partidista que WWE y AEW han alimentado con sus «Wednesday Night Wars». Y ni siquiera Chris Jericho se libra de ellas. Odiadores del producto que ofrecen los Élite acusan a estos de recurrir en exceso a Y2J desde que arrancó AEW Dynamite ¿Aprovechamiento indirecto de WWE por la popularidad de Jericho a causa de su pasado allí? Tengan en cuenta que la alternativa era CM Punk, y obviando que efectivamente, AEW ha hecho demasiadas referencias al Imperio McMahon, no puede negarse que la apuesta les salió bien.

► Por qué Chris Jericho es «Le Champion»

Hoy publicamos en SÚPER LUCHAS un análisis de los últimos datos de audiencia de 2019 de la batalla entre WWE(NXT) y AEW. Como sabrán, la marca dorada de WWE venció por primera vez en ratings a su rival, además de por tercera vez en número total de espectadores. Triunfo cuyas dos luchas titulares del episodio resultaron claves: Adam Cole vs. Finn Bálor y Shayna Baszler vs. Rhea Ripley.

Si la masculina marcó el tope de audiencia —ante la que AEW no pudo hacer nada, pese a que TNT siguiera la táctica de USA Network y no programase comerciales en esa media hora de inicio—, la femenina también se llevó la palma frente al SCU vs. The Young Bucks, gracias a que estos terminaron su choque cinco minutos antes del final del programa, provocando que muchos televidentes de AEW cambiaran de canal para ver el cierre de NXT.

Sin embargo, en esta disección, mi compañero Rendon102 hizo notar un detalle: el segmento de AEW Dynamite ocupado por Chris Jericho fue el único en no ser superado por NXT.

«Le Champion» salió al ring junto a Jake Hager y Sammy Guevara para dirigirse al público de Corpus Christi y realizar una divertida promo «transcrita» (recordando al videoclip de la canción ‘Subterranean Homesick Blues’ de Bob Dylan), antes de ser interrumpido por la música de entrada de Jungle Boy, con quien disputó un combate en el que tras 10 minutos de contienda, no logró doblegar al joven Tarzán de AEW. Finalmente, su intervención concluyó con otra promo dirigida a Jon Moxley.

Y Bryan Alvarez, durante la más reciente entrega del Wrestling Observer Live, reveló un dato muy interesante al respecto de Jericho.

La excepción que continúa imbatida es Chris Jericho, ‘Le Champion’. El segmento de Chris Jericho venció a NXT. Chris Jericho es el único luchador cuyos segmentos no han sido devorados por NXT. Diría que Chris Jericho es el único luchador que nunca ha perdido espectadores.

De resultas, no esperen que «The Ayatollah of Rock ‘n’ Rolla» deje de ser un fijo cada semana en AEW Dynamite. Al fin y al cabo, ejerce de máximo monarca, de cara de AEW. Si alguien tiene potestad para acaparar exposición, nadie antes que Jericho.