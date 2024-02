Es una declaración tremenda, terrible, él mismo se da cuenta. Jake «The Snake» Roberts explica que las acusaciones contra Vince McMahon no le sorprenden. Aquí podríamos entrar en qué podría haber visto, si podría haber actuado… Pero de momento vayamos con lo que comenta en The Snake Pit.

► Jake Roberts sobre Vince McMahon

«Sí, las leí. Fue realmente repugnante, pero no me sorprendió. Y eso me preocupa. Que pueda decir, ‘No me sorprende’. Me deja pensando, ‘Hombre, esto es bastante desagradable que estás viendo aquí’, y ni siquiera me sorprende.

«Creo que el hombre está claramente parcialmente loco. Está embriagado de poder. Lo ha estado durante mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando estaba haciendo lo del ‘besarte el trasero’, ¿verdad? Eso fue bastante horrible. Ver y leer eso, y no sorprenderme, me hace sacudir la cabeza. Tan repugnante. Y, por Dios… Simplemente no lo entiendo.»

«Es muy perturbador. Simplemente te entristece pensar que hay personas así ahí fuera. ¿Sabes? Aquí está esta chica, que estaba luchando solo para llegar a fin de mes y acaba de perder a sus padres en el peor lugar posible. ¿Y la han manipulado, ¿verdad?».

Hace unos meses el mismo Jake Roberts nombraba a Vince McMahon como el rival que le gustaría tener si volviera a luchar:

«Vince McMahon, para poder darle una paliza«, dijo en tono de broma. «Me encantaría hacerle un DDT a ese tipo en una silla. Lo estrellaría contra el asfalto como hice con Ricky Steamboat».

Y no solo eso es llamativo sino también lo que comentaba sobre el retiro del exmandamás:

«No sé si se retirará o si alguien lo matará primero. Realmente no lo sé, porque enfadó a mucha gente, tío. Y a veces el dinero no puede salvarte. Todo lo que hace falta es un clavo suelto para que te metan una bala en el trasero que detenga todo».