No falta quien esté compartiendo su opinión sobre la reciente acusación contra Vince McMahon de tráfico sexual, abuso emocional y asalto sexual. En SÚPER LUCHAS estamos recogiendo todo tipo de declaraciones. También de veteranos ex de la WWE, que son especialmente interesantes. Konnan hablaba hace poco de la «triste caída en desgracia» del exmandamás. Mick Foley decía que «ojalá no borren los momentos que creó». Eric Bischoff apuntaba que a pesar de su adiós a la empresa este escándalo es «una sombra oscura sobre ella». Tommy Dreamer señaló que McMahon aún no es culpable pero que «TKO hizo bien en alejarse de él».

► Kevin Nash sobre Vince McMahon

Parece que en el mundo cada vez se toma menos en cuenta la presunción de inocencia pero es absolutamente esencial que todos los acusados sean «inocentes hasta que se demuestre lo contrario» por el bien no solo de ellos sino de una sociedad donde cada persona puede ser acusada en cualquier momento, sea o no culpable de lo que se le acusa. Ahora, dicho esto, si resulta culpable, hablando de Vince McMahon, que se muera en prisión. Eso es lo que piensa Kevin Nash, según comparte en su pódcast, Kliq This.

Sobre cómo se sentiría si fuera Janel Grant (la acusadora y supuesta víctima): «Si un hombre de 77 años me hiciera estas cosas, no estaría buscando una compensación económica. Estaría buscando que fuera encarcelado por cargos criminales hasta el final de sus días.»

Sobre cómo cree que se desarrollará la situación: «Él tendrá su día en el tribunal y allí se resolverá todo.»

Sobre el castigo para McMahon: «Si alguien es tan depredador y peligroso, esa persona debería estar tras las rejas.»