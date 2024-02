CM Punk estará en conferencia de prensa de WrestleMania 40

WWE será el centro de atención este jueves por la noche. Si bien no hay un espectáculo televisado, llevará a cabo la conferencia de prensa que dará inicio a WrestleMania 40 en Las Vegas, para lo cual contará con la presencia de The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns, Bianca Belair, Seth Rollins, Rhea Ripley y Triple H. Evidentemente, el morbo estará presente, dados los eventos ocurrido durante la última semana cuando Cody Rhodes decidió que no terminará su historia en el magno evento, cediéndole su posición en el estelar a The Rock, quien también alimentó las expectativas de esta rueda de prensa una vez que aterrizó a la referida ciudad.

► CM Punk estará junto a Pat McAfee, Michael Cole y Big E

CM Punk está actualmente fuera de acción debido a una cirugía en su tríceps, y recurrió hoy a su historia de Instagram para compartir una foto desde un aeropuerto junto con la icónica canción ‘Viva Las Vegas’, insinuando su viaje a la ciudad de las luces.

El rumor se hizo realidad cuando hace unos minutos WWE confirmó oficialmente la presencia de Punk en el evento en Las Vegas. No solo asistirá, sino que también será uno de los anfitriones junto a Michael Cole, Pat McAfee y Big E.

«ÚLTIMA HORA: CM Punk, Pat McAfee, Michael Cole y BigE serán los anfitriones del inicio de #WrestleMania XL de hoy, un evento gratuito y abierto al público para fanáticos y medios que se transmitirá EN VIVO a las 4 p.m. PT desde la TMobile Arena».

El evento estará abierto al público y también podrá ser visto por las redes sociales de WWE. Habrá que ver si finalmente se toma una decisión de cara a las luchas que encabezarán WrestleMania 40.