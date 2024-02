Bully Ray: «Cody Rhodes distrae del resto de Raw»

Bully Ray explica que no puede prestar atención a todo lo demás que ocurre en Raw porque está pensando en Cody Rhodes, The Rock y Roman Reigns. Es comprensible, esta es una de las grandes historias que ha contado la WWE en los últimos tiempos. Todo el mundo está hablando de ella. De hecho, también menciona a Seth Rollins y Drew McIntyre, dos elementos fundamentales de programa de la marca roja. Es decir, obviamente ellos se llevan gran parte de la atención, por eso son quienes son y están donde están.

► «Cody Rhodes distrae del resto de Raw»

«Estoy tan absorbido por lo que está ocurriendo con Cody, Roman, Rock, Seth, Drew que me resulta difícil prestar atención al resto del programa, a pesar de algunas cosas realmente buenas que ocurrieron en el show de anoche. Mis pensamientos están tan ocupados con esta situación de Cody que me resulta un poco complicado concentrarme en el resto del programa.»

El luchador de TNA también aplaude el trabajo de McIntyre. En su caso, como el de Rhodes y Rollins, se desconoce qué estará haciendo en WrestleMania 40. Él quiere ir a por el Campeonato Mundial de Peso Pesado pero parece que si alguien lo hará será «The American Nightmare». Aunque llama la atención que aún no se haya anunciado.

«Este Drew McIntyre puede que no sea bueno para todos los demás, pero realmente funciona para mí. Me gusta cuando todo encaja… el conjunto completo de Drew McIntyre: la profundidad en su voz, su aspecto rudo… no el Drew McIntyre quejumbroso que, creo, teníamos en el pasado. Este Drew parece estar mucho más en control, claro y conciso, sabe lo que quiere hacer y decir. Desde que dejó fuera de combate a Punk, Drew McIntyre está más centrado.»