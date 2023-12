Después de toda la controversia, Ace Steel vuelve a la primera plana.

Ya hace unas horas nos hacíamos eco de sus palabras sobre The Devil –«No tengo idea. Probablemente sea Jack Perry. Quién sabe. Realmente no tengo ni idea. No creo que importe en este momento. No importa».

O el regreso de CM Punk a WWE: «Estoy muy orgulloso de mi estudiante número uno, el mejor que he entrenado en el mundo, por regresar y mostrarle al mundo quién carajo es (…)».

► Ace Steel se acuerda de varios AEW

En la misma entrevista en Wrestling With Rip Rogers, también dedicó un momento a hablar de algunos luchadores de AEW; Jade Cargill está actualmente en WWE, cabe aclararse para los más despistados. Steel no habla en malos términos de nadie sino que todo son buenas palabras para los luchadores y luchadoras que menciona.

«Amo a Darby [Allin]. Darby es genial… Lo creas o no, Darby ha estado en los campamentos de Harley Race. Brody King también ha estado en el campamento de Harley Race, de hecho, estuve en uno en el que él también participó.»

«MJF tiene un gran futuro por delante, obviamente. Me encantó trabajar con Serena [Deeb] y Mercedes [Martínez]. Jade Cargill, acaba de firmar con la WWE, siempre fue muy amable«.

Darby Allin se encuentra ausente en estos momentos de AEW debido a que está preparando su ascenso al Monte Everest para 2024. Brody King está siendo uno de los mejores del AEW Continental Classic. MJF está lidiando con Samoa Joe y el mencionado The Devil mientras se recupera de una lesión. Serena Deeb acaba de recibir el alta tras un tiempo sufriendo problemas de salud. Y Mercedes Martínez volvió recientemente a luchar en AEW después de casi dos meses.