Desde octubre de 2022 hemos estado tratando de informar de por qué Serena Deeb estaba desaparecida de AEW. Ahora sabemos que estuvo sufriendo convulsiones. La buena noticia es que ha recibido el alta, así que podría volver en cualquier momento. Ya veremos si como All Elite o no. La veterana de las cuerdas habla de todo ello en un video en Instagram.

► Serena Deeb tiene el alta

«Desde octubre pasado, he tenido una serie de tres convulsiones no provocadas. Este ha sido un período realmente dramático para mí y ha afectado mi carrera y mi vida. De muchas maneras, ha sido realmente aterrador para mí. He consultado a muchos médicos diferentes y me han hecho todas las pruebas imaginables. Durante mucho tiempo, nadie pudo decirme por qué sucedió esto.

«Estar fuera del ring ha sido realmente desafiante para mí. Amo la lucha libre profesional con todo mi ser y extraño actuar y luchar.

«He mantenido esto muy privado y luego empecé a aprender más sobre las convulsiones y lo común que es, y nunca me di cuenta de cuántas personas experimentan convulsiones. Tengo mucha empatía. Sé lo aterrador que es y solo quiero enviar un mensaje de que no estás solo y siempre hay luz al final del túnel. Quiero animarte. Una gran razón por la que quería hablar contigo hoy es porque tengo algunas noticias.

«Son buenas noticias, son excelentes noticias. Vi a mi neurólogo recientemente y me dijo que me he recuperado, estoy saludable y estoy oficialmente autorizada para luchar. Eso significa que estoy lista para regresar. Con suerte, la próxima vez que me vean, estaré en el ring haciendo lo que mejor sé hacer. No puedo esperar para luchar y mostrarles de qué está hecha la Profesora, lo que Serena Deeb puede hacer.»