Swerve Strickland: «Ahora estoy inmortalizado»

Parece que lo mejor de la carrera de Swerve Strickland en AEW está por venir. Pero él ya se siente inmortalizado. Así lo señala en TMZ Sports. Ello después de su brutal e impresionante lucha con Adam Page en Full Gear 2023. No ha dejado de recibir elogios y él mismo es su mayor fanático.

► Swerve Strickland se siente inmortalizado

«Previo a esto, siempre he creído que las palabras son baratas; voy a hacer lo que digo que voy a hacer. Hay muchas personas en la lucha libre profesional que son grandes villanos y les gusta percibirse a sí mismos, un saludo a ellos. Saludo a esos chicos que están en el micrófono, rompiéndola en todas las industrias. Voy a ser uno de los chicos que, no, no solo voy a hablar de eso. Voy a hacerlo de verdad. Voy a llegar a través de la pantalla y tocar y poder acercarme a los seres queridos que tienes tan cerca de tu corazón que están en casa. Ellos también están en juego. Eso aporta un lado más amenazador a mí, como Swerve Strickland, en el sentido de que sientes que emana, no solo a través de mi entrada sino también a través de la lucha.

«Eso es lo que creo, tienes que mantener toda esa aura y villanía y simplemente lo despreciable en todas tus acciones, la forma en que caminas, la forma en que miras, la forma en que hablas, la forma en que la gente realmente puede sentir algo de ti. Honestamente, siento que me estoy convirtiendo en algo que la gente puede representar honestamente en otras películas o en otra forma de medios. Siento que la guinda del pastel de esta lucha, el Texas Death Match, es como, está inmortalizado. Ahora entiendo completamente el significado de Swerve, lo que significa, lo que es la Embajada Mogul, Nana, todos los rasgos de mí, la gente realmente entiende eso por completo ahora.»