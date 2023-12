Ace Steel: «The Devil es probablemente Jack Perry»

¿Quién es The Devil? es una de las grandes preguntas en la narrativa de AEW en estos momentos, la cual se espera que se resuelva en Worlds End. En realidad, muchos esperaban que se resolviera en Full Gear pero finalmente no fue así. Ni siquiera importa tanto quienes son sus secuaces, aunque esto puede que también se descubra al mismo tiempo. Pero quién es esa persona detrás de la máscara de demonio que originalmente pertenecía a MJF es lo que todos los fans All Elite desean saber.

► ¿Quién es The Devil?

Ya hemos hablado bastante en SÚPER LUCHAS de ello. No hace mucho Rocky Romero decía que ojalá fuera él porque la compañía va a capitalizar la idea y generar mucho dinero. Anteriormente, Britt Baker aclaraba que no es ella; algunos (no parece probable) creen que ella intenta fastidiar al Campeón Mundial por su esposo, Adam Cole. Ahora volvemos al tema con Ace Steel, quien ya no trabaja en la empresa y señala que no tiene pruebas, pero aún así su opinión es interesante.

Hablando recientemente en Wrestling With Rip Rogers, el exproductor de AEW comentaba: «No tengo idea. Probablemente sea Jack Perry. Quién sabe. Realmente no tengo ni idea. No creo que importe en este momento. No importa.» Como leemos, también apunta que en este momento no tiene relevancia, lo cual decía también recientemente Eric Bischoff. Puede que para ellos no la tenga, pero para muchos sí, de ahí que sigamos hablando de ello.

En cuanto que sea Jack Perry, es una de las especulaciones más habituales. Hay quienes mencionan a Dolph Ziggler; podría ser interesante que se uniera a AEW tras su despido de WWE de esa manera sorpresiva. También se ha nombrado al mismo Adam Cole. Es interesante además porque aquí en la compañía All Elite juegan a un juego peligroso en realición a la sorpresa y a la decepción. A ver qué más novedades tenemos próximamente.