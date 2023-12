Durante el episodio más reciente de Collision se vivió una nueva jornada del AEW Continental Classic. En ella, Brody King confirmó su posición como el mejor de la liga azul sumando una segunda victoria, en esta ocasión ante Claudio Castagnoli. Bryan Danielson y Andrade El Ídolo sumaron la primera cada uno venciendo a Eddie Kingston y Daniel García, respectivamente. El único de todo el torneo que está tan en forma como el integrante de la House of Black es Jon Moxley, líder de la liga dorada.

Y después del programa todos los luchadores estuvieron compartiendo sus sensaciones. Ahora conocemos las del exCampeón Mundial de Tríos AEW, quien se reinvindica frente a quienes pusieron en duda sus capacidades individuales ateniendo a que en todo momento estuvo luchando como All Elite con Malakai Black y Buddy Matthews, así como también resalta la importancia de esta primera clase del Continental Classic, una competencia que se espera que se extienda en el tiempo.

«2-0. Eddie Kingston y Claudio Castagnoli, y yo estoy 2-0. Sabes, lo que adoro de este torneo es que somos el grupo que establecerá el estándar para los años venideros. La primera generación del Continental Classic, marcando la pauta sobre cómo debería presentarse la lucha libre profesional en AEW de ahora en adelante.

«Al entrar en este torneo, decían que no era un luchador individual, que no tenía ventaja porque estoy acostumbrado a participar en tríos y equipos, y ahora tengo un récord de 2-0 contra dos de los competidores más fuertes de esta empresa. No subestimen. No subestimen a nadie en este torneo. Todos son una amenaza. Sean más fuertes», expresó en una exclusiva digital de AEW.

EXCLUSIVE: After last night’s #AEWCollision, @BrodyxKing now sits at 2-0 in the #AEWContinentalClassic BLUE LEAGUE and looks to shut down the doubters, solidifying himself as a fierce singles competitor pic.twitter.com/3uG0Tprkoj

— All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023