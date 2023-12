Eddie Kingston: «Estoy 0-2, ahora es mi momento»

Eddie Kingston cometió un atrevimiento incomprensible al exponer el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto NEVER en el AEW Continental Classic. Puede entenderse que sea una motivación extra no solo para retener los dos títulos sino para ganar el propio de torneo. Sin embargo, ha perdido sus dos primeros combates en el mismo después de caer derrotado ante Bryan Danielson en Collision el sábado.

Bryan Danielson with a series of kicks to the beaten chest of Eddie Kingston!#AEWContinentalClassic: BLUE LEAGUE Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#EddieKingston | @bryandanielson pic.twitter.com/m7Alxk4BWQ — All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023

► Eddie Kingston no se rinde

De todas maneras, aún existe la posibilidad de que llegue a la final en Worlds End el 30 de diciembre, y si algo ha hecho durante su carrera el Mad King ha sido demostrar a todos cuantos dudaron de él que estaban equivocados. Así que no piensa rendirse, de hecho, asegura que ahora es su momento. Lo hace en un reciente video para las redes de AEW:

EXCLUSIVE: After his battle against Bryan Danielson on #AEWCollision, #ROH World & #NJPW Strong Openweight Champion Eddie Kingston lays out his plan moving forward in the #AEWContinentalClassic pic.twitter.com/KrcXunHP4V — All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023

«0-2. Sí, eso suena bien. Bryan, vi ese cartel que arrojó un fan (decía «Eddie Kingston es un vagadundo»). No me importa. Los fanáticos pueden amarme u odiarme, eso es asunto de ellos. Eso es su derecho. Pagas por un boleto para hacer lo que haces. Si Bryan piensa que porque veo un letrero que me llama perdedor, voy a volver a ser auto-destructivo y odiarme a mí mismo. Ya he hecho esa danza, Bryan. Ya he hecho esa danza. No lo volveré a hacer. Estoy tratando de crecer. Estoy tratando de ser mejor.

«0-2, pero tengo que pasar a lo siguiente, y eso eres tú, Claudio. Claudio, quiero que vayas con Bryan más tarde. En realidad, no, ve con Bryan después de nuestra pelea. Después de golpearte hasta que no puedas más, quiero que vayas con Bryan y lo culpes a él. Culpa a Bryan Danielson, porque me diste toda la motivación del mundo. Claudio, Bryan, voy a volver a enfrentarlos. Voy a aplastarlos. Todos los que estén en mi camino, los voy a aplastar. Porque ahora, es mi momento.»

Filmed This Tuesday live in Montreal#AEWContinentalClassic

Saturday Night #AEWCollision@ClaudioCSRO vs Eddie Kingston One of wrestling's most intense rivalries is center stage Saturday on TNT in Continental Classic Blue League when Eddie Kingston fights Claudio Castagnoli! pic.twitter.com/sGu3kja1YH — Tony Khan (@TonyKhan) December 3, 2023