Claudio Castagnoli: «Por los vencidos y olvidados»

Claudio Castagnoli no se encuentra en el mejor de sus momentos en AEW. Para muestra, su reciente derrota ante Brody King en el torneo Continental Classic. La buena noticia es que en su debut en el mismo venció a Daniel García por lo que cuenta con tres puntos.

Two heavy hitters look to remain perfect in #AEWContinentalClassic Blue League! @BrodyXKing vs @ClaudioCSRO ! | 12/2/23 #AEWCollision

Además, el integrante de la House of Black es el único con dos victorias/seis puntos, mientras que tanto Bryan Danielson como Andrade El Ídolo están en la misma situación que The Swiss Superman. García y Eddie Kingston están con dos derrotas/cero puntos. Todo ello en la liga azul.

La liga dorada, curiosamente, está liderada por Jon Moxley, compañero de Castagnoli en el Blackpool Combat Club.

Puede que los dos terminen enfrentándose en la final en Worlds End el 30 de diciembre o que solo uno llegue a ella, o que ninguno de los dos lo hagan. De momento, el luchador de Suiza comparte sus sensaciones después de esta reciente caída en un nuevo video para las redes de AEW:

«Reconozcamos el mérito cuando corresponde. Brody King, has ganado mi respeto. En los últimos meses, el Blackpool Combat Club, ¿somos los buenos? ¿Somos los malos? Incertidumbre. Dos combates en el C2, una victoria y una derrota. ¿Qué depara el futuro? Incertidumbre.

«Es en estos momentos cuando debes mirarte en el espejo y conocer quién eres. Yo sé quién soy. Sé por lo que estoy de pie. Aquellos que han seguido mi carrera hasta este momento, los que están en mi esquina, sin importar lo que suceda, sin importar lo que vaya a suceder, sé que ustedes saben quién soy.

«El resultado no importa. Esa no es la razón por la que están en mi esquina. Están en mi esquina porque saben lo que daré cada noche. Sin importar las probabilidades, por los vencidos, los quebrantados, por los perdidos y olvidados, nos levantamos y respondemos al llamado.»

EXCLUSIVE: Strong sentiments from @ClaudioCSRO, following his hard-hitting bout against Brody King in the #AEWContinentalClassic on #AEWCollision pic.twitter.com/1iMJpH8uwI

— All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023