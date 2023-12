De este evento podemos señalar que The O.C. volvieran a tener una lucha. Están completamente desaparecidos de la televisión y en realidad no tenían un combate desde septiembre (Karl Anderson) y agosto (Luke Gallows). No está claro si volverán a la programación pronto.

Y si de desaparecidos hablamos apuntamos también a Odyssey Jones, quien fue enviado a Raw hace unos meses pero no ha estado trabajando en el show. Y de la misma manera no tenía un enfrentamiento desde septiembre. También tendremos que esperar a ver qué sucede con él.

Otro detalle interesante es la presencia de Kevin Owens, el hecho de que estuviera luchando, pues anteriormente se informaba de que se había lesionado en SmackDown. Parece que finalmente no fue así o al menos el daño no fue de tanta gravedad como para sacarlo de la acción.

Just got home from the #WWENewark show live at the #BobCarpenterCenter in Newark, DE!#WWE Please don’t wait another 6 years to come back! We missed you!#WWEHolidayTour @RealLAKnight @FightOwensFight @WWEUsos @WWESoloSikoa pic.twitter.com/zOAVgyVpho

— Chupacabra (@Chupacabra_01) December 4, 2023