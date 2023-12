WWE estuvo este 3 de diciembre de 2023 celebrando un house show en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► WWE Live Holiday Tour (3/12)

Jey Uso derrotó a JD McDonagh por descalificación. El Gerente General de WWE RAW, Adam Pearce, anunció que se llevaría a cabo una lucha por equipos, con Main Event Jey Uso y Sami Zayn formando equipo contra el exNXT UK y Dominik Mysterio.

y Sami Zayn formando equipo contra el exNXT UK y Dominik Mysterio. Sami Zayn y Jey Uso derrotaron a The Judgment Day (Dominik Mysterio y JD McDonagh).

Omos (con MVP) derrotó a Akira Tozawa.

Nia Jax derrotó a Raquel Rodríguez.

Ricochet derrotó a Bronson Reed.

Cody Rhodes derrotó a Damian Priest.

Alpha Academy (Chad Gable & Otis) (con Maxxine Dupri) vencieron a Imperium (Ludwig Kaiser & Giovanni Vinci).

Becky Lynch derrotó a Zoey Stark.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO – LUCHA CALLEJRA: Seth Rollins (c) derrotó a Shinsuke Nakamura.

No podemos tomarlo como un regreso porque su último combate fue el 19 de noviembre pero en este evento no televisado Omos estuvo nuevamente en acción. Ello mientras sigue desaparecido de la televisión de WWE. Todavía no se sabe cuando volverá a ella.

Por lo demás, en esta ocasión no se puede destacar mucho más ya que todos los combates atienden a lo que está ocurriendo o ha ocurrido recientemente en la programación. Se han visto anteriormente en programas semanales o Premium Live Events.

Por otro lado, sí que es verdad que los house shows siempre son distintos pues las Superestrellas de WWE no tienen que estar pendientes de las cámaras y tienen mayor libertad tanto a la hora de los combates como de comportarse con los fanáticos.