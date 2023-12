The Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson) explicaron recientemente por qué tomaron la decisión de abandonar la WWE:

«En pocas palabras, esta es una de las principales razones por las que queríamos irnos y salir, porque, sin entrar en demasiados detalles, simplemente no estábamos particularmente contentos con cómo iban las cosas. Todo se sentía un poco aburrido. En última instancia, sabes, esto es nuestro trabajo, pero también es nuestro hobby y es nuestra vida. Así que queremos disfrutar de lo que estamos haciendo. ‘Ahora estamos de vuelta en el lejano oeste. Todo se siente emocionante y fresco de nuevo, se siente un poco como empezar de nuevo, como si tuviéramos una nueva oportunidad en la vida’«.

En la misma entrevista con el medio británico Metro, los exmiembros de Schism con Joe Gacy y Ava en NXT comentan también la posiblidad de unirse a ROH, TNA o NJPW, así como de volver a ser Superestrellas.

«Sin revelar demasiado, todos están en el radar. Literalmente estamos disfrutando explorando nuestras opciones».

«Si este es el final, al menos nos vamos haciendo lo que disfrutamos. Pero si funciona, podemos volver al mismo lugar donde estábamos antes, en primer lugar. ¿Por qué no ves a dónde volamos primero y luego aterrizamos cuando estemos listos para hacerlo?».

Así que tendremos que esperar a ver qué sigue para ellos como independientes, cómo van avanzando en la escena, y si van apareciendo en alguna empresa de entre las más grandes y teniendo cada vez mayores oportunidades. Por ahora, ¿qué han estado haciendo?

"The Rascalz" Myron Reed & Zachary Wentz Vs. the Debuting Grizzled Young Veterans was a banger!! More pics & videos!@PWRevolver #RevolverFINALE pic.twitter.com/CyBF5KJhZk

— Tyler Wrestles (@TylerWrestles) December 3, 2023