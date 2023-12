The Grizzled Young Veterans, también conocidos como The Dyad durante su alianza con Joe Gacy y Ava en NXT, se fueron de WWE por voluntad propia y entraron a la agencia libre el 14 de octubre. Desde entonces, han estado trabajando como independientes en DEADLOCK Pro-Wrestling o Over The Top Wrestling. Antes de seguir viendo cómo evolucionan sus carreras nos detenemos en sus recientes declaraciones a Metro acerca de por qué decidieron solicitar que les rescindieran sus contratos.

► «Infelices y aburridos en WWE»

«En pocas palabras, esta es una de las principales razones por las que queríamos irnos y salir, porque, sin entrar en demasiados detalles, simplemente no estábamos particularmente contentos con cómo iban las cosas. Todo se sentía un poco aburrido. En última instancia, sabes, esto es nuestro trabajo, pero también es nuestro hobby y es nuestra vida. Así que queremos disfrutar de lo que estamos haciendo. ‘Ahora estamos de vuelta en el lejano oeste. Todo se siente emocionante y fresco de nuevo, se siente un poco como empezar de nuevo, como si tuviéramos una nueva oportunidad en la vida’«.

«Cuando los objetivos de la empresa cambian, a veces te encuentras no alineado con lo que quieren en ese momento. Nuestra decisión de seguir adelante no fue necesariamente como, ‘¡Ya no nos gusta esa empresa!’ No es un gran dedo medio a la empresa, la empresa está haciendo grandes negocios, simplemente sentimos que como producto, no estábamos haciendo el mejor negocio«.

«Mucha gente ha tenido eso en el pasado y simplemente decide quedarse en casa. [Pero] no habría sido una buena imagen para nosotros y no habría sido una buena imagen para la empresa«.

Mañana viernes James Drake y Zack Gibson estarán en House of Glory:

Business picking up. See you lads this Friday @HOGwrestling. Lovely Tag Championships. Can't wait to take them home. Grit. Your. Teeth https://t.co/jq6Zslc9hl — 𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐤𝐞 (@JamesDrakePro) November 29, 2023

«El negocio se está animando.

Nos vemos este viernes en HOG.

Hermosos campeonatos en parejas. No puedo esperar para llevármelos a casa.

Aprieten los dientes.»

We asked who'd be waiting for us, champions or clowns? Whilst I'm glad to hear that the champions have answered, I'm still gonna need to see it for myself@HOGwrestling Friday, Game on, let's go to work! https://t.co/F9kO4p6nDr — Zack Gibson (@ZackGibsonGYV) November 30, 2023

«Preguntamos quiénes estarían esperándonos, ¿campeones o payasos?

Aunque me alegra escuchar que los campeones han respondido, aún necesitaré verlo por mí mismo.

HOG, viernes, ¡A jugar, vamos a trabajar!»