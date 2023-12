Andrade El Ídolo, con CJ Perry como manager, debutó con éxito en la liga azul del AEW Continental Classic venciendo a Daniel García este pasado sábado en Collision para sumar sus tres primeros puntos. Ahora está empatado con Bryan Danielson y Claudio Castagnoli. Los tres tienen por delante, con seis, a Brody King. Mientras que tanto su oponente como Eddie Kingston están con cero. El nativo de México sigue fortaleciendo su posición de poder como All Elite.

► Andrade se burla de Miro

Él y su representante, que si bien están dando sus primeros pasos juntos, hasta ahora están triunfando, lo cual tiene enojado a Miro, quien rápidamente se encargó de que su esposa no representara a Action Andretti, pero no ha podido hacer lo mismo con Andrade, al menos en espera de que se vean las caras en un combate. The Redeemer intentó vérselas con El Ídolo después de su lucha en el programa yendo a su camerino pero CJ Perry lo detuvo.

Y si bien ella intenta calmar las cosas, el mexicano no está en la misma onda, pues una vez terminado el show se burló de su compañero de vestidor:

I thought it was room service!!! @ToBeMiro I understand you.

Do you want her to be at home washing your clothes? Es una mujer exitosa @TheCJPerry https://t.co/k4Ju8OXpAD — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) December 3, 2023

«¡¡¡Pensé que era el servicio de habitaciones!!! Te entiendo. ¿Quieres que esté en casa lavando tu ropa. CJ Perry es una mujer exitosa».

Por otro lado, Andrade El Ídolo también pronunció unas palabras sobre su victoria en el torneo:

EXCLUSIVE: Cameras caught up with @TheCJPerry and her client @AndradeElIdolo, after his first match in the #AEWContinentalClassic on Saturday Night #AEWCollision! pic.twitter.com/PzXaRNlnQk — All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023

«Me siento increíble pero cansado. García, eres un talento increíble. Espero verte pronto, pero esta noche fue mi noche».

Todas las posibilidades están abiertas todavía en el Continental Classic. Incluso que García o Kingston, que han perdido sus dos combates, salgan ganadores. Así que veremos qué sigue para todos los participantes, empezando por la nueva jornada de la liga dorada que tendrá lugar el próximo miércoles en el siguiente episodio de Dynamite: