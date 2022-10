Zelina Vega: «Soy más inteligente que Ronda Rousey»

Zelina Vega regresó a las pantallas para anunciar que Legado del Fantasma y ella estaban juntos en SmackDown. reemplazando a Elektra López como la personalidad femenina del grupo. Santos Escobar está satisfecho con esta adición, y se espera que puedan destacarse en la marca azul, una vez que culminen sus hostilidades con Hit Row.

► Zelina Vega fija su objetivo en Ronda Rousey

Zelina Vega llegó a la marca azul luego de que estuviera ligada a Raw antes de ausentarse como consecuencia de su lesión. Es la actual Queen of the Ring y, aunque está actualmente ligada a Legado del Fantasma, seguramente buscará aprovechar cada oportunidad que se le presente para poder destacarse, y eso también implica llegar a la cima de la división femenil de WWE.

Durante una entrevista reciente en Busted Open Radio, Zelina Vega comentó la forma cómo lidiaría con la campeona SmackDown, Ronda Rousey, dando a entender que utilizaría la inteligencia a su favor.

“No sorprende a nadie que ella sea una mujer aterradora, pero hay cerebros, y no sé si ella lo tiene”.

La Muñeca también comentó que mientras Ronda Rousey sea la Campeona SmackDown, tendrá un objetivo en la espalda e irá tras él. Es posible que en el futuro pueda enfrentarla, en algo que no sería nada nuevo para ella, quien en su momento disputó combates titulares contra Asuka; no obstante, todavía no la hemos visto en acción en el ring desde el 11 de abril.