AEW Dynamite: Jamie Hayter venció a Riho

En la más reciente edición de AEW Dynamite, y en la cuarta lucha de la noche, se llevó a cabo una lucha entre Riho y Jamie Hayter, en un combate que ganó esta última, quien es una de las secuaces de Britt Baker.La campana sonó y la japonesa logró tener la ventaja por varios momentos, hasta que Baker la agarró de las piernas cuando intentó patearla en la cabeza y la tiró contra las sogas.

Tras esto, Riho se subió a la tercera cuerda y se lanzó con un Splash sobre Hayter. Poco le sirvió, pues esta se recuperó y tiró a la lona a Riho y la puso a batallar, hasta que la japonesa logró aplicar un Code Red. Posteriormente, Riho conectó a Hayter con un doble pisotón y un poderoso supléx Northern Light y obtuvo una cuenta de dos segundos. Riho luego puso una llave al cuello de Hayter con sus piernas y casi la hace rendir, le fue difícil lograr escapar de la movida.

El final de la lucha llegó cuando Riho aplicó un roll-up a Hayter, pero esta logró evitar la tercera palmada del réferi y con su Ripcord Lariat se llevó la victoria tras 10 minutos de combate.

Hayter celebró junto con Rebel y Baker. La Campeona Mundial Interina AEW, Toni Storm, apareció para mostrarle su título a Hayter:

The interim champ is always watching #AEWDynamite pic.twitter.com/sxlP89wtGU

— AEW on TV (@AEWonTV) October 27, 2022