Santos Escobar valora la ayuda de Zelina Vega a Legado del Fantasma

Legado del Fantasma llegó a inicios de este mes a SmackDown, dejando en claro que buscará dominar a la división por equipos, e inmediatamente centró su objetivo en los miembros de Hit Row, a quienes soprendieron. Santos Escobar, Joaquín Wilde y Cruz del Toro, aparecieron para atacar a los raperos; sin embargo, lo más sorprendente fue que vimos a Zelina Vega para anunciar que Legado del Fantasma y ella estaban juntos en SmackDown, y sorpresivamente Elektra López había quedado en el limbo.

► Santos Escobar y Zelina Vega: Una relación ganar-ganar

Zelina Vega fue agregada a Legado de Fantasma de último momento, ya que WWE quería agregar una luchadora experimentada a la facción, y muchos podrían suponer que es una decisión que beneficiará a ambas partes a largo plazo.

Santos Escobar apareció recientemente en el programa “El Brunch de WWE», y habló sobre la llegada de Legado del Fantasma a SmackDown, incluyendo la adición de Zelina Vega.

«Todas las grandes empresas familiares crecen y tienes que crecer con adquisiciones, uniéndote a otras empresas y otras corporaciones para construir imperios. Zelina Vega es una superestrella que conoce los caminos de Raw, SmackDown y WrestleMania. Esta unión la favorece a ella y nos favorece a nosotros. Juntos, como todas las grandes empresas, llegaremos lejos. Mientras nuestros intereses estén alineados, no habrá nadie que pueda detenernos. Me diste una gran foto. Santos Escobar, Zelina, Joaquín Wilde y Cruz Del Toro. Un grupo que siento que es imparable, muy poderoso y dominante, y que el mundo tiende a dar por sentado. Dicen ‘Meh, son demasiado pequeños o demasiado pesados’, pero somos guerreros y no nos importa morir en la línea. Otros no tienen eso.

Cualquiera que nos subestime está cometiendo un grave error porque estamos aquí con un hambre imparable. Reitero, tenemos el respaldo de mucha gente que viene de abajo, que está oprimida, y que se ajusta a escuchar a la gente decir “Tú no”. No somos tan pequeños y sabemos hablar, por eso me tienen. Sé cómo expresarme en el ring y fuera del ring. Todas las debilidades que pueda tener nuestro grupo minoritario, que creo que ahora es mayoritario, son las fortalezas que presentaremos, incluido nuestro legado y nuestra herencia. Eso es lo que hace al grupo, incluyéndome a mí en particular.»

Santos Escobar tiene previsto aparecer en los dos espectáculos no televisados que WWE llevará a cabo en Monterrey y Ciudad de México como parte de la gira que la compañía realizará en dicho país. Además, es posible que el cuarteto haga una nueva aparición esta noche en SmackDown, luego de haberse apuntado su primera victoria en dicha marca, la semana pasada.