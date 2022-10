Zelina Vega: «Solo necesitaba una oportunidad en WWE»

Luego de varios meses de espera, Zelina Vega regresó a las pantallas para anunciar que Legado del Fantasma y ella estaban juntos en SmackDown. Vega reemplaza a Elektra López como la personalidad femenina del grupo, cuando muchos preveían que los cuatro iban a permanecer juntos, y su apoyo es valorado por el líder del grupo, Santos Escobar.

► Zelina Vega está aprovechando sus oportunidades en WWE

Zelina Vega regresó a WWE en 2021 después de que fue despedida por violar la prohibición de sitios de terceros de la compañía. Sin embargo, la situación mejoró para ella, y eventualmente logró convertise en Reina del Ring, al ganar el primer torneo de esta especie a nivel femenil. No obstante, desde el mes de abril había estado alejada por una lesión, deteniendo cualquier tipo de impulso que tenía en ese momento.

Durante una entrevista reciente en Busted Open Radio, Zelina Vega habló sobre sus oportunidades en la WWE y afirmó que la compañía lamentará no haberse arriesgado con ella antes.

“Tenía esas preguntas como, ‘¿Puedo hacer esto sola? ¿Puedo cargar todo sobre mí? Maldita sea, sí puedo. Entonces, me convertí en reina. Ahora, se trata de tomar ambas partes, combinarlas y hacer esto por mí, pero también por mi equipo y hacer que la gente vea ese lado mío”.

“Durante mucho tiempo pensé, ‘Maldita sea, no tienen idea de lo que tienen’. Siempre les dije, ‘Denme la pelota. Si lo dejo caer, que me jod**, pero nunca lo sabrás hasta que lo intentes’. Ahora, se ha vuelto que tienes que confiar en las personas y estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional y darles esa oportunidad. Mira a Liv Morgan, los fanáticos lo querían tanto por ella y le das a la gente esa oportunidad y mira en qué se convierte. Es genial que los fans sientan que los escuchan”.

“Escuché de tantas personas diferentes, ‘es solo cuestión de tiempo. ¿Cuándo va a tener Zelina esta oportunidad? Estoy esperando. Estoy aquí. Durante mucho tiempo, sentí que tenían miedo de hacerlo. Lo único que van a lamentar es que no lo hicieron antes, que no se arriesgaron conmigo antes”.

“No tienen idea. Este es un lado de mí, y ahora estás obteniendo un lado diferente, pero imagina lo que podría pasar si realmente me das la pelota para ser yo y tener esa oportunidad. Siento que, durante mucho tiempo, tuvieron miedo de hacerlo. ¿Qué te detiene? Claramente, puedo hacerlo solo por mí, puedo hacerlo por otras personas, ¿por qué no me das la oportunidad real? ¿Tienen miedo? ¿Qué podrías perder realmente cuando se trata de mí? He manejado literalmente todo lo que me ha sido entregado. Creo que es solo cuestión de tiempo”.