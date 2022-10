Penta El Zero M: «Quiero hacer historia en AEW»

El pasado 15 de octubre en Triplemanía XXX: CDMX, Penta El Zero M se hizo con la máscara de Villano IV, algo más grande que cualquier campeonato. Pero el Lucha Brother tendrá la gran oportunidad de conquistar su primer título individual en AEW, cuando enfrente a Jon Moxley como principal combate del episodio de Dynamite que veremos en escasas cuatro horas.

Algunos han tildado de emparejamiento «random» el encuentro, pero hay que recordar que tres años atrás, en el evento Prison Break de la promotora Northeast Wrestling, Moxley y Penta disputaron un mano a mano, con victoria para el estadounidense luego de que, mediante una maniobra de rudo, desenmascarara al mexicano. Y este prometió revancha dentro de AEW.

Nunca es tarde pues para segundas partes, sobre todo si se dan sobre televisión nacional en horario de máxima audiencia. Coyuntura que, salga o no vencedor, concederá a Penta la mayor exposición internacional hasta ahora de su carrera.

Hemos comentado en varias ocasiones que pese a la previsibilidad de los resultados de varios combates que AEW programa (algo inevitable por otra parte a largo plazo), el mérito de esta compañía reside en hacerlos disfrutables per se, incluso sabiendo de antemano ya quién o quiénes saldrán con el brazo en alto.

El Moxley vs. Penta que nos ocupa debería suponer un gran ejemplo de esta clase de encuentros, pues nadie contempla que el Campeón Mundial de Tercias AEW derrote a «Mox», especialmente cuando ya se anunció que el ex-WWE defenderá su oro en Full Gear ante MJF y no hay visos de que esto cambie.

Sports Illustrated publica hoy como previa una entrevista con Penta, y en ella, el «Cero Miedo» asegura que, pase lo que pase, la gente no olvidará el duelo, y que más pronto o más tarde, hará historia en AEW.

The @AEW World Champion @JonMoxley was in no mood for celebration after his win last week via ref stoppage. When Mox called for a challenger who is fearless to step up, @PENTAELZEROM answered the call!



MOX vs PENTA TONIGHT on #AEWDynamite LIVE

at 8pm ET/7pm CT!@TBSNetwork pic.twitter.com/3aOJeIGQqO