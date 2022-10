No amenaces a Anthony Smith con pasar un buen rato. Mientras trabajaba como analista para ESPN el sábado, el veterano contendiente de peso semicompleto escuchó su nombre mencionado por Nikita Krylov justo después de que Krylov obtuviera una impresionante victoria sobre Volkan Oezdemir en la cartelera preliminar de UFC 280.

“Creo que será genial con [Anthony] Smith. Creo que es el No. 5 en el ranking. Estaré muy feliz si la organización me da una pelea con él. Si no puede o tiene miedo, puedo pelear con cualquiera, con todos”.

Smith solo pudo reaccionar con una sonrisa, especialmente después de escuchar a Krylov sugerir que existe la más mínima posibilidad de que esté asustado por ese enfrentamiento en particular.

En cuanto a responder al desafío, Smith no tuvo ningún problema con la llamada o aceptar la oferta para enfrentar a Krylov en un futuro cercano.

«¿Asustado?. Tengo mucho respeto por Nikita Krylov. Dije varias veces antes que él es una especie de caballo oscuro en la división. Apagó las luces [ de Alexander Gustafsson ] rápidamente. Como si nadie se deshiciera de Gustafsson así. Peleé contra él y me tomó cuatro asaltos sacarlo de allí. Tengo mucho respeto por ese tipo».

“La respuesta es y siempre es para todos en la división: sí. Estoy totalmente abajo. ¿Quizás marzo? Estoy dentro.»

Smith actualmente se está recuperando de una pierna rota que sufrió en su pelea más reciente contra Magomed Ankalaev en julio. La lesión ocurrió en la primera ronda, lo que llevó a Ankalaev a asegurar el final solo unos momentos después, cuando quedó claro que Smith estaba comprometido.

Posteriormente, Smith se sometió a una cirugía para reparar el daño causado, aunque recientemente reveló que su recuperación ha sido más lenta de lo que originalmente esperaba debido a un coágulo de sangre que se formó en su pierna.