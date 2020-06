Despedido de WWE el pasado 15 de abril durante el miércoles negro de despedidos como medida de protección financiera tomada por el señor Vince McMahon ante la incertidumbre de este coronavirus, Zack Ryder ha reflexionado y considera que el haber sido despedido de una gran noticia para él, la cual, dice, "amó" recibir. ¿Por qué razón dice esto? ¿Está siendo sarcástico?

El ahora conocido como Matt Cardona utilizó sus redes para enviar el polémico mensaje por medio de un tuit en el que rápidamente explicó las razones por las que decía lo que decía:

I love being fired. I can make as many t-shirts as I want! Check out these 2 new shirts over on @PWTees! Thanks @riverspoons! https://t.co/Ne3H8CNvN3 pic.twitter.com/qEEuQtKL5O