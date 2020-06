Echando de nuevo la vista atrás hacia su etapa en WWE, la cual acaba de finalizar recientemente, Zack Ryder habla de Vince McMahon. El ahora luchador independiente, porque todavía no ha firmado con ninguna empresa después de ser despedido, aunque se está hablando de AEW, guarda tanto buenos recuerdos como malos de sus tiempos como Superestrella. En este caso tenemos que recordar sus palabras de 2018 acerca de su mayor arrepentimiento.

"No tengo muchos. Pero uno de ellos es el no haber llamado a la puerta de Vince McMahon, haber entrado y haberle dicho: '¿Por qué no hacen nada conmigo?'. Pero no lo hice. Puede que estuviera asustado o intimidado. No lo sé. Pero no lo hice y esa es una de las cosas de las que más me arrepiento".